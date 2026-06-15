Le limitazioni al traffico, nei giorni 16 e 17 giugno, a Matera per la tappa del Giro d’Italia under 23

Come abbiamo riportato in altro articolo (https://giornalemio.it/sport/giro-ditalia-next-gen-2026-dalla-citta-dei-sassi-il-17-giugno-partenza-della-4-tappa-matera-corato/) giovedì 17 giugno, Matera ospitera una tappa del Giro d’Italia under 23 (la Matera-Corato) per cui il traffico, come è ovvio, ne risentirà già a partire dal 16 giugno e per il giorno seguente. A seguire, in dettaglio, le zone interessate come riportato nell’Ordinanza n.152 dell’8-6-2026 emanata dal Dirigente della Polizia Municipale. Paolo Milillo.

1. L’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 16:00 del Giorno 16 Giugno 2026 alle ore 14:00 e comunque fino a cessate esigenze del giorno 17 giugno 2026, in Via Madonna Delle Virtù, area c.d. Mezza Luna e piazzale latistante Vico Sant’Agostino;

2. Divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 06:00 alle 14:00 e comunque fino a cessate esigenze il giorno 17 giugno 2026 in:

– Via B. Buozzi;

– Piazza San Pietro Caveoso;

– Vico Solitario;

– Via Madonna Delle Virtù e Piazzale Porta Postergola;

– Via Sant’Antonio Abate e aree laterali;

– Via D’Addozio;

– Via Lucana, tratto compreso tra Via Carlo Levi e Via Gramsci;

– Via Chiancalata, tratto tra Via Padre G. Minozzi e Via Lucana;

– Via P. Vena, tratto tra via Serrao e Via Lucana;

– Via Lanera, tratto tra Via Castello e Via Lucana;

– Via Casalnuovo, tratto tra via B. Buozzi e Via Ridola;

– Via Ridola;

– Via Duni;

3. Divieto di transito e revoca temporanea del senso unico di marcia il giorno 17 giugno 2026, dalle ore 06:00 alle ore 14:00 in Via Casalnuovo, eccetto residenti e operatori economici dall’intersezione con Via Cappuccini all’intersezione con Via Buozzi.

4. Divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 17 giugno 2026, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e comunque fino a cessato bisogno in:

– Via Pentasuglia;

– Via Gattini, tratto tra via Stigliani e Via Pentasuglia;

– Via Annunziatella;

– Via Nazionale, fino all’intersezione semaforica con Via Don L. Sturzo;

– Via Don Luigi Sturzo, ad esclusione delle aree laterali di sosta, tratto compreso tra Via Nazionale e Via Dante;

– Via Dante, ad esclusione delle aree laterali di sosta, tratto compreso tra Via D.L. Sturzo e Via Gravina;

– Via Gravina, ad esclusione delle aree laterali di sosta fino all’innesto con la S.P. 6;

5. Divieto di transito il giorno 17 giugno 2026 dalle ore 12:00 fino a cessato bisogno e comunque dopo il passaggio dell’automezzo indicante ”FINE CORSA” in:

– Via Pentasuglia;

– Via Gattini;

– Via Annunziatella;

– Via Nazionale, fino all’intersezione semaforica con Via D.L. Sturzo;

– Via Don Lugi Sturzo, tratto compreso tra Via Nazionale e Via Dante;

– Via Dante, tratto compreso tra l’intersezione semaforica di Via Olivetti e Via Gravina;

– Via Gravina, tratto compreso tra via Dante e la Rotatoria di Via Sallustio;

– Via Gravina, limitatamente alla semicarreggiata in direzione S.P. 6 fino alla rotatoria tra Via C. A. Dalla Chiesa/ Via M. D’Antona (PEEP L’ARCO) e a seguire per l’intera carreggiata fino alla fine del centro abitato;

6. Il giorno 17 giugno 2026 sono temporaneamente sospesi gli stalli di sosta in concessione alla soc. TMP Srl nei nelle vie e negli orari indicati nel presente provvedimento.”