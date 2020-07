Chi ce l’ha colorata, chi personalizzata, chi quelle introvabili, le così dette chirurgiche, chi abbinata all’outfit o addirittura in twin set con gli orecchini, certo è che La Mascherina è ormai un accessorio inseparabile per ognuno di noi.

“Spesso siamo un po’ pigri ad indossarla perché una parte del viso viene coperta e stentiamo a riconoscere e farci riconoscere ma hai mai pensato a quanto si diventi misteriosi e affascinanti mostrando solo gli occhi”? ci dice Claudia Perdicchia (http://www.tittajewels.com/) che con le sue creazioni da sempre stravolge i canoni della moda. Ed è da questo pensiero che l’eclettica designer ha iniziato a confezionare mascherine fashion trasformando la mascherina da “fastidiosa” a “fantasiosa”. Pezzi unici tempestati di perle e pietre dure sapientemente coordinate ed incastonate su un lembo di tessuto che diventa un gioiello in cui avvolgere le labbra.

“Le labbra sono probabilmente la parte più sensuale della donna ed è per questo che ho voluto valorizzare quella parte del viso con un accessorio che non passasse inosservato, dice Claudia. Mi sono ispirata alle donne arabe che da sempre lasciano scoperti solo gli occhi. Mi hanno sempre affascinata avvolte in una semplice mussola monocolore eppure tremendamente misteriose. Ho immaginato la mascherina come un accessorio di seduzione e perché no coordinata con degli orecchini”.

Sulla sua pagina facebook se ne possono ammirare davvero di tutti i tipi e per tutte le tasche. La collezione 2020, infatti ha sia la linea Basic realizzate rigorosamente a mano e con tessuti raffinati e di alta qualità e sia la linea Luxury. Quest’ultima è davvero molto affascinante tanto da incantare anche la moglie di uno sceicco degli emirati arabi che ne ha commissionato alcuni pezzi. Pezzi pregiati frutto di un sapiente lavoro di mani e testa da abbinare con orecchini della sua linea jewels già di grande successo.

Nei progetti di Claudia Perdicchia il mercato arabo occupa un posto centrale. Infatti se non fosse rimasta bloccata dal Covid19 la fashion designer dopo un periodo di lavoro molto produttivo a Londra avrebbe partecipato all’Expo Dubai 2020. Sogni che non sono svaniti ma solo procrastinati e nel frattempo lei continua a creare magia trasformando ogni semplice cosa in un gioiello prezioso.