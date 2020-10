Forse i dirigenti scolastici speravano che le elezioni degli organi collegiali in presenza non si facessero (o magari anche una deroga, limitandole solo alle prime classi e mantenendo in carica, anche per questo anno scolastico, i rappresentanti in scadenza di mandato) a causa della emergenza covid19. Invece, con la nota n. 17681 del 2 ottobre, il Ministero dell’Istruzione ha fornito le relative istruzioni alle scuole.

Dunque, le operazioni di voto dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2020, con procedura semplificata, sia per gli organi di durata annuale che per quelle relative al rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle scuole superiori, non giunti a scadenza.

Invece, entro domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020 si svolgeranno, le elezioni per il rinnovo dei consigli di circolo/istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti.

Ogni ufficio scolastico regionale fisserà la data della votazione per le scuole di propria competenza, in un giorno festivo, dalle ore 8 alle 12 ed in quello successivo dalle ore 8 alle 13,30.

La nota ha mantenuto le solite indicazioni operative degli anni precedenti con l’aggiunta di indicazioni in merito alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da Covid-19, da adottare nell’occasione con gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei genitori predisposti dal comitato tecnico-scientifico.

Dunque, le elezioni -salvo il precipitare della situazione- si svolgeranno secondo le procedure previste dalla Ordinanza ministeriale n. 215/1991, come successivamente modificata ed integrata.

Infine, nelle istituzioni scolastiche omnicomprensive (dall’infanzia alla scuola superiore) continuerà ad operare il commissario straordinario, non essendo ancora intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del consiglio di istituto delle scuole in questione.