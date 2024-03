Le immagini dell’incidente stradale in cui è incorso Marrese

Come abbiamo già riferito in altro articolo, in merito all’incidente stradale in cui è incorso Piero Marrese, i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno diffuso la seguente nota e le relative foto: “Nelle prime ore del mattino, oggi, intorno alle ore 01:00, la squadra dei VV.F. del Comando di Matera, impiegata nella zona di Tinchi, è intervenuta per un incidente stradale, sulla S.S. 407 Basentana al km. 99, nel quale è rimasta coinvolta un’unica vettura, una BMW di colore grigio scuro.

Tre gli occupanti fra i quali il presidente della Provincia di Matera Piero Marrese e il vice-sindaco di Montalbano Jonico Giuseppe Antonio Di Sanzo, entrambi feriti lievemente e trasportati presso l’ospedale di Policoro dagli operatori del 118 presenti sul posto.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.