Bravi! Per una piccola ma grande iniziativa, che conferma il vostro amore per Matera e per una professione a rischio…per la crisi scaturita dal lungo periodo di confinamento domiciliare (usiamo l’italiano), procurato dall’epidemia dal virus a corona. Un video con il sorriso dell’accoglienza, è il miglior biglietto da visita, per ripresentarsi sul mercato delle vacanze con concetti chiari e tante suggestioni. E le breve frasi pronunciate dalle guide turistiche professioniste del G.T.I ne sono una conferma. Eccone alcune : Un affascinante viaggio nella civiltà rupestre, Matera è un grande libro di storia con pagine di pietra, i Sassi sono un bellissimo quadro che ha due autori la natura e l’uomo, la Basilicata è come un sentiero va attraversata per trovare un tesoro.

Sono un invito a far muovere l’economia, mettendo da parte gli slogan privi di contenuti e di scarsa lungimiranza del turismo di prossimità o degli spot istituzionali alla camomilla senza appeal, se confrontati con quelli di altre regioni o città che devono recuperare e non poco i danni (ma anche gli errori) procurati dalla stagione del covid 19. Bravi ragazzi. Un bel contributo:semplice ed efficace.