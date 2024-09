Le giornate europee del patrimonio al Museo “Domenico Ridola”

Un weekend unico al Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” e all’Ex Ospedale San Rocco in occasione delle GEP con un ricco programma di attività, che si terranno sabato 28 e domenica 29 settembre. Due giornate interamente dedicate alla scoperta della storia, della cultura e delle collezioni uniche custodite nei musei, con attività rivolte a tutte le fasce d’età.

SABATO 28 SETTEMBRE

Mattina [ore 9:00 – 13:00]

Presso le sedi del Museo Ridola e dell’Ex ospedale San Rocco, il personale del museo sarà a disposizione dei visitatori per guidarli attraverso le collezioni esposte. Attraverso brevi descrizioni, racconteranno le storie e i dettagli dei reperti esposti, offrendo uno sguardo unico sul patrimonio storico di Matera.

Pomeriggio [ore 17:00 – 19:00]

A partire dal Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola”, il CEA di Matera propone “I Cammini Raccontati dai Musei di Matera”, un percorso per bambini dai 7 ai 10 anni (max 15 partecipanti, su prenotazione). Utilizzando mappe e piante, i partecipanti cammineranno tra le sedi museali alla ricerca di oggetti che narrano l’importanza delle vie di comunicazione e delle connessioni tra popoli. L’attività terminerà presso l’Ex Ospedale San Rocco.

Sera [ore 20:00 – 23:00]

Apertura serale in entrambe le sedi.

Al Museo Ridola, a partire dalle ore 19:00, il Gruppo Didattica, in collaborazione con il maestro cartapestaio Eustachio Santochirico, l’associazione Oltre l’Arte Matera e l’associazione “Nati per Leggere” offrirà giochi e attività a tema “balena Giuliana”.

Presso l’Ex Ospedale San Rocco, il personale del museo guiderà i visitatori attraverso la mostra “A cì appartjn? Vicinati. Etnografie di oggetti”, un viaggio tra fotografie e aneddoti che riportano alla Matera dei primi del Novecento. In programma anche una speciale degustazione “Alla scoperta degli antichi sapori di Matera”

DOMENICA 29 SETTEMBRE

Mattina [ore 10:00 – 12:00]

Al Museo Ridola, il Gruppo Didattica invita i bambini dai 6 agli 11 anni (max 15 partecipanti, su prenotazione) a partecipare all’attività “Dalle Avventure di Ulisse alle Rotte dei Mercanti”. Un gioco interattivo che permetterà ai più piccoli di esplorare la storia di Ulisse e il fascino delle vie del mare, attraverso racconti, prove ed enigmi.

Pomeriggio [ore 17:00 – 19:00]

Presso la sede dell’Ex Ospedale San Rocco, il Gruppo Didattica propone “Saperi d’Argilla”, un laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni (max 15 partecipanti, su prenotazione). Ispirati dai manufatti del museo, i partecipanti sperimenteranno le antiche tecniche artigianali con l’argilla, un materiale povero ma ricco di potenzialità creative. L’attività offrirà un’esperienza tattile e sensoriale, dando vita a vasi decorati con incisioni e impressioni.

Al Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” torna l’appuntamento con i “CONCERTI ALL’ORA DEL TÈ” organizzati in collaborazione con Basilicata Circuito Musicale. Questa settimana in programma “VI RACCONTO SALGARI” con Davide Riondino voce, Fabio Battistelli clarinetto e l’Orchestra di fiati della Magna Grecia (info e ticket Basilicata circuito musicale).

Per ulteriori informazioni e prenotazioni:

www.museinazionalidimatera.it