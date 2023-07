Le Giornate di Radio Vulture: Mixed by Erry

Con Mixed by Erry del giovane salernitano Sidney Sibilia, proseguono le Giornate di Radio Vulture. A darne notizia, il collega Armando Lostaglio motore del CineClub “Vittorio De Sica” Cinit.

Ancora cinema, dunque, domenica 16 luglio ore 21:00 atrio Carcere Borbonico con la proiezione di un film recente, alquanto originale: è una rilettura degli anni ‘80, fra musicassette imitate e bisogno di affermarsi di giovani napoletani, tratto dalla storia dei fratelli Frattasio. Una Napoli contraffatta ma verace: la pirateria nasce proprio in quel periodo. La storia si svolge tra la fine degli anni ’70 e l’inizio dei ‘90. Enrico, Peppe e Angelo Frattasio sono tre fratelli di Forcella, popolare quartiere di Napoli dove vivono in condizioni molto modeste: loro padre Pasquale contrabbanda del tè spacciandolo per whisky. Enrico ha la passione per il mondo della musica e vorrebbe fare il dj, ma la sua scarsa avvenenza e il carattere alquanto timido gli impediscono anche solo di provarci; il ragazzo si consola mixando compilation su audiocassette per amici e quindi per clienti, utilizzando i registratori del negozio di elettrodomestici in cui lavora. Quando il negozio chiude, Enrico decide di far diventare le sue compilation un vero e proprio lavoro. Il regista e produttore Sidney Sibilia, già autore della fortunata trilogia “Smetto quando voglio”, manifesta anche in questo piccolo gioiello (virato seppia nei colori) il suo viscerale sentimento verso Napoli e le sue contraddizioni. Scrive in proposito Cristina Battocletti (Sole 24 ore): “non la sfrutta, ne valorizza l’umanità vivissima che si arrabatta quasi puerilmente, senza dare alla camorra nessuna investitura positiva, nemmeno coreografica. La delinquenza è usata come necessità ineluttabile (per ottenere i primi finanziamenti non ricorrono certo alla banca), e la bizzarra interpretazione delle regole che inizia già con i commerci del padre, è quasi una deriva della città fedele solo a se stessa.” Insomma, anche una nemesi storica e un amarcord di chi quegli anni li ha vissuti intensamente.

Fra gli interpreti anche Fabrizio Gifuni e Francesco Di Leva e Cristina Dell’Anna, protagonisti sono Giuseppe Arena, Luigi D’Oriano ed Emanuele Palumbo.