Le frecce Tricolori a Policoro domenica 25 giugno

Tutti con il naso , domenica 25 giugno, all’insù al lido di Policoro per il passaggio delle Frecce Tricolori, in occasione di un evento con mezzi aerei per il Policoro Air show 2023 nell’ambito dei 100 anni dell’Arma azzurra. Una passione che non conosce confini e, siamo certi, richiamerà visitatori anche dalle regioni vicine. Per quell’evento non si è trascurato nulla sul piano organizzativo sia in mare che a terra. La riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ha definito i dettagli senza lasciare nulla al caso. E’ la festa dell’aria segnata dal passaggio della pattuglia acrobatica dell’Aeronautica nazionale.



Manifestazione Aerea “Policoro Air Show 2023”.

Policoro, 25 giugno 2023

Riunito in Prefettura il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

Nella mattinata odierna, presso la Prefettura di Matera, il Prefetto, dott. Sante Copponi, ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’analisi delle misure di sicurezza safety e security relative alla manifestazione aerea “Policoro Air Show 2023” che si svolgerà il 25 giugno prossimo, lungo il litorale del Comune di Policoro.

L’evento, promosso dal Comune di Policoro e organizzato dall’Aero Club Sibari Fly A.S.D. nell’ambito delle manifestazioni celebrative dei 100 anni dell’Aeronautica Militare, consisterà in uno spettacolo aereo acrobatico con la partecipazione di velivoli militari e non, oltre all’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle “Frecce Tricolori”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i profili di sicurezza in ordine allo svolgimento dell’importante manifestazione per quanto riguarda l’afflusso e il deflusso degli spettatori, i parcheggi destinati all’evento, le problematiche legate alla viabilità, alle misure sanitarie e antincendio che saranno assunte, al fine di mettere in campo le necessarie e coordinate misure di safety e security a terra e a mare (di prevenzione e controllo). A tale scopo è stato illustrato il Piano di sicurezza e gestione delle emergenze predisposto dal Comune di Policoro, comprensivo dei volontari di protezione civile che interverranno nella circostanza. Il Comune di Policoro in prossimità dell’evento fornirà tutte le informazioni necessarie, tramite apposita comunicazione alla stampa per assicurare il regolare afflusso e deflusso degli spettatori.

Alla riunione hanno presto parte, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il Dirigente della Sez. Polizia Stradale di Matera, i rappresentanti dell’Amministrazione provinciale e del Comune di Policoro, della Capitaneria di Porto, del Demanio Marittimo della Regione Basilicata, del Comando del 36° Stormo dell’Aeroporto militare di Gioia del Colle, del 118 Basilicata e dell’ANAS. Presente, altresì, il Presidente dell’Aero Club Sibari Fly.

Matera, 19 giugno 2023