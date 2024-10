Le fatiche di Sigfrido per “La scelta” del giornalismo d’inchiesta

E’ stato davvero una iniezione di fiducia giungere dinanzi al Cinema Guerrieri di Matera e vedere (ieri sera, di sabato) una coda di persone accorse ad assistere, non ad uno spettacolo leggero o un film, ma alla presentazione di un libro. E poi il dispiacere nel rilevare che non sarebbero potute entrare perchè il locale era già strapieno. Non tutto è perduto, ci è venuto da dire. Piacere/dispiacere perchè si è trattato della presentazione del libro di un autore che parla a persone che ancora hanno a cuore la legalità, la giustizia sociale. Da quel palco (e nel libro) sono narrate quelle che potremmo definire “le fatiche di Sigfrido per la scelta di praticare fino in fondo il giornalismo d’inchiesta”. Quello che meglio interpreta il ruolo del giornalismo, ovvero il cane da guardia del potere. Quello che da più fastidio ai potenti di turno. Quello più perseguitato e perseguito. Quello che -per questo- oramai è praticato da una fascia ristretta di giornalisti coraggiosi che spesso pagano un duro prezzo. Parliamo di Sigfrido Ranucci, popolare conduttore di Report, l’unico programma d’inchiesta che resiste nel panorama RAI e del suo libro “La scelta“, in cui si racconta dal punto di vista umano e professionale. Rivelando difficoltà, debolezze e coincidenze, incontri che hanno reso possibile questa sua lunga e intensa vita professionale. In due ore fitte fitte, sollecitato dalla ottima Nancy Porsia –altro bell’esempio di giornalista che svolge il proprio lavoro sulla stessa lunghezza d’onda con rigore, sul campo e senza sconti al “potere”- Ranucci ha raccontato dei suoi inizi, dell’importanza di aver incontrato sulla sua strada maestri del calibro di Roberto Morrione (fondatore di Rai News 24). Ma anche di incontri fortuiti. Il “barbone gentile” che lo fa ritornare sulla vicenda del “fosforo bianco” usato dai soldati USA a Falluja, che portò al primo scoop internazionale della RAI. Piuttosto che del tassista a Parma che lo portò all’inchiesta sui quadri preziosi sottratti da Tanzi alla Parmalat prima del suo crac. E poi dei tentativi di metterlo a tacere messi in campo con denunce a grappolo, da politici, potenti vari e -caso unico- da un intero partito (FdI) con denunce multiple dei suoi maggiori esponenti e familiari, molti dei quali ministri della Repubblica. Tanti i tentativi di fermarlo con vere e proprie trappole come nel caso dell’ex sindaco leghista di Verona Flavio Tosi, che lo portarono sull’orlo del suicidio. Ma, fortunatamente, per lui, per tutti noi e il buon giornalismo, è “ancora qua” come ha chiosato ironicamente lui stesso citando Vasco. Ancora impegnato quotidianamente (almeno finché glielo consentiranno) a raccogliere notizie, vagliarle, verificarle, metterle in connessione e raccontarle (soprattutto quando si vorrebbe ciò non accadesse) proprio come un “bene pubblico“. Perchè la libertà di stampa, quella che consente senza limiti e pressioni di far svolgere appieno il ruolo di questa categoria in una democrazia, è per l’appunto un “bene pubblico“. E quando viene svolto in modo rigoroso, diventa elemento basilare per metter in condizione i cittadini di capire fino in fondo ciò che gli accade intorno ed essere maggiormente consapevoli delle proprie scelte. Specie in un mondo inondato da una mole enorme di notizie fornite da quello che Ranucci ha definito un “bibliotecario ubriaco“, ovvero la rete, spesso frettolosamente affastellate e di non facile decodificazione. Tutto questo accade nel mentre -come è stato meticolosamente ricordato da Ranucci- sta montando una legislazione nel nostro Paese che sta pericolosamente virando verso una compressione della libertà di informazione che richiede una alta attenzione e reazione da parte dei cittadini. Da qui la necessità -come ricordato dagli interventi finali del pubblico, nonostante incombesse la mezzanotte- che maturi vieppiù la consapevolezza che difendere la libertà di stampa non è affare certo dei soli giornalisti, ma soprattutto dei cittadini. E che, pertanto, il sostegno di questi ultimi al lavoro prodotto (in TV, sulla carta stampata e ovunque altro) da parte del giornalismo d’inchiesta sia fondamentale per dargli forza e farlo resistere alle pressioni e ai tentativi di zittirlo. La lettura de “La scelta” offre uno spaccato di quanto sia prezioso e duro questo lavoro che obbliga ad interrogarsi quotidianamente sul campo (per chi ce lo propone) e per noi che ne usufruiamo, quale sia ogni volta la cosa giusta da fare. Per quanto riguarda Report, solo venerdì scorso la seconda carica dello Stato, La Russa, l’ha additata in una iniziativa pubblica di FdI “capace di qualunque cosa“. Mentre il neo ministro, sempre dello stesso partito, Giuli ha rimosso il capo di gabinetto Francesco Gilioli accusato di aver passato notizie a Report. Un fronte di attacco che rimane pericolosamente ed ossessivamente caldo.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.