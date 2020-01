Al SIGEP di Rimini, il Salone specializzato internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in programma dal 18 al 22 gennaio nell’area Fiera, si sono dati appuntamento le eccellenze italiane.

Un Sigep, quest’anno, ricco non solo di business, internazionalizzazione e competizioni, come è sempre stato, ma anche di aggiornamenti professionali, di tensione al futuro, di attenzione ai luoghi di consumo e di networking tra le varie community professionali.

Numerose sono le aziende del territorio della Murgia presenti nella grande vetrina internazionale del SIGEP, la più qualificata del settore. Maestri pasticcieri e panificatori di Altamura, Gravina, Santeramo, ecc. Non possono mancare per conoscere le ultime tendenze e per avere diretti contatti commerciali con i fornitori delle materie prime.

Si partirà sabato 18 gennaio alle 11 con l’Opening Talk incentrato su “Future is now! I nuovi valori globali del foodservice dolce: esperienza, qualità e sostenibilità”. Un confronto tra esperti del mercato globale fuori casa, delle dinamiche di consumo e dei brand per capire le sfide del foodservice dolce e individuare le opportunità future di crescita e sviluppo. I relatori si confrontano sui “valori” del consumatore fuori casa quali l’esperienza, la qualità del cibo, degli ambienti e la sostenibilità. Le scelte dei consumatori, sempre più eco-friendly, detteranno l’agenda delle decisioni strategiche delle aziende che operano in questo settore al fine di soddisfare i bisogni dei consumatori di domani. Agli incontri vengono proposti dati e testimonianze su trend emergenti.

Nella Gelato Arena si svolgerà la Coppa del Mondo della Gelateria, la più importante competizione per il gelato artigianale, giunta alla nona edizione, con 12 squadre in gara da tutto il mondo. Nella Pastry Arena, The Star of Sugar (con prove sulle sculture in zucchero e dolci da viaggio), i Campionati Italiani di Pasticceria e SIGEP Giovani, gara d’eccellenza per scuole professionali. La Coffee Arena ospiterà i sette Campionati Italiani Baristi dedicati al caffè, tutti valevoli per l’accesso ai mondiali del prestigioso circuito del World Coffee Events, mentre la Bakery Arena si concentrerà sul “Bread in the City”, Concorso internazionale di Panificazione.

Al 41° SIGEP è presente anche l’azienda “Auresgroup”, leader della panificazione, un’azienda innovativa e sostenibile, con una visione rivoluzionaria della tradizione gastronomica pugliese e dell’uso consapevole delle materie prime. L’azienda con base a Cerignola (Foggia) presenta prodotti da forno, panini, focacce. Tutto lavorato con sapienti mani. Si selezionano i prodotti locali per qualità scegliendo le migliori materie prime del territorio pugliese. Le farine usate provengono da frumenti selezionati anche macinate a pietra, con una vasta gamma di farine speciali ad alti valori nutrizionali come grano senatore cappelli, multicereali, farro, orzo, avena, soia, e molti altri.

L’olio extravergine d’oliva è prodotto a Km 0, da frantoi locali selezionati. La fermentazione dei prodotti usati avviene utilizzando lievito madre, che ne garantisce una maggiore digeribilità e conservabilità.

Il Dr. Maurizio Bufo (general manager), Massimo Lolli (fondatore e amministratore) e Luigi Bonito (co fondatore) con orgoglio affermano: “Questa grande trasferta di 5 giorni sarà una grande opportunità per il nostro gruppo in quanto saremmo ulteriormente arricchiti dalle altre aziende pugliesi e con la partnership di Ricci Design srl di Latina, un’azienda dall’esperienza pluriennale della famiglia Ricci nel settore artigiano di arredo Ho.re.ca”. La loro forza deriva dall’unione di 3 generazioni che coniuga esperienza di oltre 50 anni nel settore, innovazione e originalità al passo con i tempi. I loro esperti falegnami traducono in realtà il progetto, curando i minimi dettagli e le più piccole rifiniture ricreando così al Sigep una location reale e funzionante”.