Lucania Arte Teatro presenta a Matera lo spettacolo “Le donne di Puccini e non solo…” per il Città dei Sassi Opera Festival

Lunedì 7 agosto 2023 alle ore 20,30 nell’auditorium Francescano in via Gramsci a Matera è in programma “Le donne di Puccini e non solo…”, quinto appuntamento della 15^ edizione di Città dei Sassi Opera Festival organizzata dall’associazione Lucania Arte Teatro. Saranno eseguite le più belle arie del repertorio romantico.

Interpreti: Vincenza Ferri, Maria Cardascia, Angelica Disanto, Francesco Fedele, Francesca Pipitone, Mariantonietta Dininno. Regia: Carlo Costa. Maestro al pianoforte: Romolo Saccomanni. Presentazione storico musicale: Emanuela Casciabanco. Costumi: Lucania Arte Teatro.

Enzo Di Matteo, direttore artistico del Città dei Sassi Opera Festival: “Il quinto appuntamento della 15^ edizione del Città dei Sassi Opera Festival è uno spettacolo teatrale particolare perché per la prima volta giovanissimi cantanti lirici del nostro territorio affrontano una platea di amanti dell’opera. I cantanti lirici saranno affiancati da artisti in carriera e insieme sprigioneranno una fantastica sinergia di vocalità e di bel canto”.