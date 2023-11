Le donne dell’Officina Eutopia in piazza contro la violenza

Un urlo di denuncia, di libertà nonostante il bavaglio rosso… perché venga raccolto dalle istituzioni, dagli uomini che calpestano amore, speranze, sogni. Le donne dell’Officina dell’Utopia hanno testimoniato cosi, attraverso un flash mob, nella giornata mondiale contro la violenza alle donne, tutta la rabbia che ogni volta viene fuori quando accadono si ripetono episodi di maltrattamenti o femminicidi, che sono una sconfitta per tutti. Le immagini di sabato sera, in piazza san Francesco d’Assisi, a Matera sono eloquenti. Ma ora servono fatti…

Comunicato stampa

Officine Eutopia, scuola di teatro, guidata da Adele Paolicelli che da tempo si batte contro la violenza di genere usando l’arte come mezzo per sensibilizzare, quest’anno ha scelto un flash mob come canale per dire il suo sonoro No alla violenza sulle donne, per continuare a lottare per i diritti di genere e provare a mettere in guardia tutte dal possesso patriarcale che, come la cronaca ci mostra, porta alla devastazione di intere esistenze, talvolta, alla morte. Il flash mob ha avuto luogo in piazza San Francesco d’Assisi dove tantissime donne imbavagliate da qualcosa di rosso hanno dedicato la fiamma di un cero votivo alle sorelle scomparse per mano di uomini e dopo essersi liberate dal bavaglio hanno urlato la loro vicinanza a chi sta lottando, dedicando questa lotta anche a sé stesse, in quanto donne e a Giulia, l’ultima vittima innocente di una lista troppo lunga.

A seguito, il Comitato della Pace, Rumore, il CollettivoDonne e il Movimento Fridays for Future di Matera, in sinergia con Officine eutopia condivideranno la stessa piazza per riuscire nell’intento di far sentire il proprio dissenso e combattere contro la violenza sulle donne

Unirsi il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, è un atto di solidarietà che rafforza la voce collettiva contro un problema che ci riguarda tutti.

Tutti hanno diritto ad un futuro libero dalla violenza.