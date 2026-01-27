Le dichiarazioni sulla Giornata della memoria, della politica e istituzioni lucane

Riceviamo e pubblichiamo a seguire una serie di note diffuse da esponenti politici ed istituzionali in occasione della odierna Giornata della memoria.

Daniele Manca (PD): “Ricordare è un dovere civile. La memoria come responsabilità verso il futuro”

“Il 27 gennaio si celebra il Giorno della Memoria, istituito per ricordare la Shoah e per onorare le vittime della persecuzione nazista. Una data che non interpella solo la storia, ma la coscienza democratica contemporanea. “Ricordare è un dovere civile. La memoria è responsabilità verso il futuro”, dichiara il senatore Daniele Manca, commissario regionale. La liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau, avvenuta il 27 gennaio 1945, mostrò al mondo l’orrore dello sterminio sistematico di milioni di persone. Quel momento evidenziò la fragilità della democrazia quando vengono meno i diritti e la dignità umana. Il Giorno della Memoria non è una ricorrenza rituale. È un impegno collettivo. La memoria è uno strumento fondamentale per riconoscere antisemitismo, razzismo e discriminazioni prima che diventino sistema. Ricordare serve a difendere le istituzioni democratiche, lo stato di diritto e la libertà. Oggi, in un contesto segnato dal riemergere di forme di odio e negazionismo, la memoria assume una funzione ancora più urgente. Interpella soprattutto le nuove generazioni, chiamate a custodire e trasmettere la consapevolezza storica. La scuola, la cultura e lo spazio pubblico costituiscono luoghi decisivi per costruire una società capace di opporsi alla violenza e alla negazione dell’umanità. Il Giorno della Memoria ricorda che la libertà non è mai definitiva. Va difesa e praticata ogni giorno. Ricordare non significa solo commemorare, ma scegliere da che parte stare.”

“Il 27 gennaio non è una ricorrenza come le altre. È il giorno in cui nel silenzio e nel ricordo siamo chiamati alla responsabilità e all’impegno concreto perché la Storia non si ripeta”. In questa Giornata della Memoria, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti e l’Amministrazione Comunale ricordano le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni, rendendo omaggio a chi ha subito l’orrore dell’odio, della violenza e della negazione della dignità umana. “La “Memoria” è ricordo, ma anche un atto di giustizia verso chi non ha avuto voce, verso la verità storica, verso le nuove generazioni. E le istituzioni oggi sono chiamate ad alimentarla, soprattutto tra i più giovani, affinché la conoscenza del passato diventi strumento di consapevolezza e di difesa dei valori fondamentali della convivenza civile. Ricordare significa vigilare contro ogni forma di razzismo, antisemitismo, discriminazione e violenza. Significa riconoscere i segnali dell’odio e contrastarli prima che possano nuovamente trasformarsi in tragedia. Solo attraverso la memoria – conclude il Sindaco Nicoletti – possiamo difendere la dignità umana e impedire che venga mai più calpestata. Il 27 gennaio è un messaggio che riguarda tutti, ancor più in un periodo come quello che stiamo vivendo, con il confine tra il bene e il male che sembra diventare labile ma non deve esserlo mai, se manteniamo al di sopra di tutto il rispetto delle persone umane. Per non dimenticare mai!”.

Mancini: “Custodire la verità è un dovere morale collettivo”

“In occasione del Giorno della Memoria, la Provincia di Matera si unisce alle celebrazioni internazionali per commemorare le vittime della Shoah e di tutti coloro che hanno subito la deportazione, la prigionia e la persecuzione sotto il regime nazifascista.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, ha voluto rivolgere un messaggio profondo alla comunità e, in particolare, alle nuove generazioni: “Intendo riaffermare il valore della memoria come pilastro fondamentale di una società democratica e sottolineare l’importanza di non abbassare mai la guardia contro l’indifferenza e l’intolleranza.

La tragedia che ha segnato l’Europa e il mondo intero ci richiama a un dovere morale che non conosce tempo: custodire la verità storica, difendere la dignità umana e respingere con fermezza ogni forma di odio, razzismo e discriminazione. Ricordare oggi significa onorare chi ha sofferto, ma anche riconoscere i segnali di pericolo che possono ancora annidarsi in un presente purtroppo spesso animato da segnali poco incoraggianti sullo scacchiere internazionale”.

Per Mancini il 27 gennaio non va vissuto “come un semplice esercizio di retorica o come un atto commemorativo: è un impegno civile che ci chiede vigilanza, consapevolezza e coraggio. È la base necessaria per costruire una comunità più giusta, libera e autenticamente umana. Ogni nostra azione quotidiana deve essere intrisa di questo spirito di responsabilità.

Che il ricordo di ciò che è stato continui a guidare le nostre scelte, oggi e sempre”.

Chiorazzo: “Giorno della Memoria. Dalla paura nasce l’indifferenza. E l’indifferenza è il terreno fertile di ogni forma di sopruso”.

“Iniziative come quelle promosse in occasione del Giorno della Memoria non servono solo a ricordare il passato, ma a leggere con maggiore consapevolezza il presente e a interrogare le nostre responsabilità individuali e collettive”. Lo dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, a margine delle celebrazioni istituzionali svoltesi a Potenza. “Le grandi tragedie del Novecento, a partire dal nazifascismo, non sono nate all’improvviso. Sono state precedute dalla paura, dalla paura di non opporsi al potere, di non esporsi e di voltarsi dall’altra parte. Una paura che si traduce in indifferenza verso la condizione altrui e in una progressiva disumanizzazione dell’altro, valutato non più come persona ma in base alla sua origine o alla sua condizione sociale. È proprio l’indifferenza a diventare il terreno fertile su cui crescono modelli di società discriminanti”. “Segnali – sottolinea Chiorazzo – che non appartengono solo alla storia. Li vediamo riaffiorare anche oggi, in diverse parti del mondo, anche in quello più occidentalizzato, attraverso nuove forme di esclusione, sopruso e negazione dei diritti fondamentali, che colpiscono soprattutto i più fragili e i più invisibili”. “La consegna della Medaglia d’Onore alla memoria di Rocco Possidente – continua Chiorazzo – rappresenta un richiamo forte al dovere della responsabilità collettiva. Così come le testimonianze ancora viventi di Liliana Segre e Sami Modiano, che continuano a raccontarci l’orrore della deportazione e dello sterminio e, soprattutto, ci chiamano a una assunzione di responsabilità nei confronti del presente”. “Essere cittadini responsabili significa non voltarsi dall’altra parte, non accettare l’indifferenza come normalità, non tollerare la discriminazione come prezzo inevitabile. È la responsabilità civile, individuale e collettiva, l’antidoto più forte alle derive che attraversano le nostre società”. Chiorazzo rivolge infine “un ringraziamento sincero ai Prefetti di Potenza e di Matera per l’impegno costante nel promuovere momenti di memoria e riflessione condivisa, così come a tutte le istituzioni e alle comunità locali che contribuiscono a tenere viva una memoria che parla al presente. Coltivare la memoria – conclude Chiorazzo – significa scegliere ogni giorno da che parte stare. Ed è una scelta che riguarda il futuro della nostra democrazia”.