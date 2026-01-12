Le congratulazioni di Basilicata Casa Comune. per Domenico Schiavo eletto consigliere provinciale di Matera.

Basilicata Casa Comune con una nota “esprime grande soddisfazione per l’elezione di Domenico Schiavo a consigliere provinciale di Matera, con 7.500 voti, primo consigliere provinciale eletto del movimento. Un risultato politico rilevante che conferma il percorso di crescita, di radicamento territoriale e di presenza nelle istituzioni di Basilicata Casa Comune. L’elezione di Domenico Schiavo – sottolineano dal Coordinamento regionale del movimento – rappresenta un ulteriore tassello nel rafforzamento del progetto politico di Basilicata Casa Comune. Avere oggi un punto di riferimento anche nella Provincia di Matera significa consolidare la nostra presenza nelle istituzioni e contribuire in maniera ancora più incisiva alle politiche territoriali, in un ente impegnato a garantire servizi fondamentali per le comunità locali, dalla viabilità all’edilizia scolastica. Il Presidente di Basilicata Casa Comune e Vice Presidente del Consiglio regionale, Angelo Chiorazzo, e il Capogruppo di Basilicata Casa Comune in Consiglio regionale, Gianni Vizziello, ringraziano i sindaci e i consiglieri comunali che, con il loro voto, hanno sostenuto la candidatura e l’elezione di Domenico Schiavo, capogruppo di BCC al Comune di Matera. Nel ringraziare per la fiducia ricevuta, Domenico Schiavo sottolinea che “porterò in Provincia le istanze dei Comuni della provincia di Matera, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente provinciale come luogo di coordinamento, ascolto e supporto concreto ai territori, a partire dalle esigenze più urgenti delle comunità locali”. Nel formulare gli auguri di buon lavoro all’intero Consiglio provinciale, Gianni Vizziello evidenzia che “si tratta di un grande risultato per Domenico Schiavo, che ha saputo costruire questo percorso con umiltà, credibilità, stima e relazioni politiche solide. È la dimostrazione che quando la politica mette al centro il lavoro quotidiano, l’ascolto e gli interessi collettivi, prima delle appartenenze, i progetti crescono e diventano credibili”. Vizziello ribadisce inoltre la necessità di “promuovere un rapporto sinergico tra i Comuni del Materano, la Provincia di Matera e la Regione Basilicata, per recuperare politiche territoriali all’altezza delle numerose emergenze che riguardano il territorio, a partire dalla viabilità e dai trasporti”. “Anche grazie al lavoro di Domenico Schiavo, primo degli eletti nel centrosinistra e secondo in assoluto, prosegue l’articolazione del movimento sul territorio. Il fermento di partecipazione attiva che Basilicata Casa Comune continua a registrare nelle comunità locali potrà avere un ulteriore punto di riferimento anche in Provincia di Matera. I risultati elettorali – evidenzia Chiorazzo – confermano anche la necessità di un centrosinistra che va riorganizzato nella chiarezza, superando ambiguità politiche e costruendo percorsi fondati sulla coerenza, sulla credibilità e sul radicamento nei territori”. Basilicata Casa Comune augura a Domenico Schiavo buon lavoro, certa che saprà interpretare con responsabilità, competenza e spirito di servizio il mandato ricevuto.”

