Le chat estive in compagnia degli stickers Summer Vibes di Caggiulino

E’ tempo di vacanze, e sotto l’ombrellone quale miglior occasione per essere allegri e sintetici nel chattare utilizzando simpatici stickers! Ed ecco che la PMI innovativa iInformatica dopo aver fatto comparsa a metà luglio sugli schermi internazionali di Amazon Prime nella serie “James May : Our Man in Italy” con il suo prodotto Sicanium, lancia i nuovi stickers del simpatico Caggiulino, conosciuto per le sue avventure in giro per il sud Italia. Il pacchetto delle “vibrazioni estive” è caratterizzato dalla celebrazione della vittoria degli Europei del 2021 da parte della nazionale italiana, da Caggiulino che gioca a calcio ricordando l’avvio imminente del nuovo campionato, Caggiulino carico di valigie, un allegro Caggiulino al mare che prende il sole, mangia un cocomero, costruisce castelli di sabbia, legge un libro, va a pesca e si tuffa con tanto di ciambella. Non mancano stickers in viaggio nella sua formidabile macchina gialla, a letto per augurare la buona notte e un caggiulino del buongiorno. Per chi rientra dalle ferie o per momenti di smartworking vi è anche il Caggiulino in postazione pc. Non manca il Caggiulino tatuatore di cuori ed un invito al rispondere al come stai con un magnifico “Va tutto molto bene!”.

Gli stickers sono stati realizzati dall’artista Gioele Gargano insieme al concepteur ferrandinese Alessandro D’Alcantara, sotto il coordinamento del direttore artistico Antonio Ruoto della iInformatica. “ Si tratta del nostro modo originale per augurare delle buone vacanze, continuando a dare linfa alle nostre iniziative territoriali come Caggiulino” dicono Vito Santarcangelo (amministratore della PMI innovativa iInformatica) e Rocco Franciosa ( presidente del comitato regionale delle Pro Loco Unpli di Basilicata) che aggiungono “ Durante il mese di Agosto sarà anche la volta del lancio della nuova edizione dei Lucanum Elements che vedranno 6 nuovi guests quali la Fontana Vecchia di Corleto Perticara, il Castello Fittipaldi-Antinori di Brindisi Montagna, la Piana del Lago di Marsico Nuovo, la maschera contadina della tradizione carnascialesca lucana, la Fontana Cavallina di Genzano di Lucania ed il Convento dei Frati Cappuccini di Vietri di Potenza”. Non resta che scaricare gli stickers, godersi la vacanza e attendere l’arrivo dei nuovi Lucanum Elements!