Similitudini, sinonimi e contrari aiutano e non poco a capire l’andamento di curve e grafici sui dati quotidiani da epidemia coronavirus. E così le campane sdoppiate dell’astronomo Franco Vespe, che consentiranno di effettuare rilevazioni precise, porteranno – leggerezze e scelleratezze comportamentali in corso da fase 2- a leggere meglio l’evoluzione di contagi, decessi e via elencando. Barometro instabile in Lombardia, che spinge per aprire comunque, ma con dati negativi da curva parabolica e Basilicata che finora regge con sporadici casi da contagi. Ma attendiamo il rintocco di campane e campanacci dei nostri campanili per saperne di più sulle note di Fra Martino campanaro. A Franco Vespe l’invito a tendere l’orecchio…



“Oramai è chiaro -dice Vespe-che nei dati ci sono delle flessioni sospette nel week end che in qualche modo falsano il loro trend. Oggi c’è stata un’impennata dei contagi (sempre trainata dalla martoriata Lombardia). Questo produce un falso andamento oscillatorio dei dati che per il monitoraggio del contagio nella fase 2 potrebbe comportare un disturbo per la sua valutazione. I decessi si mantengono comunque alti e stanno facendo lievitare il numero finale di morti. Ormai dobbiamo rassegnarci ad attestarci sui 35.000. I decessi comunque ormai sono stabilmente in linea con la funzione Gamma. A tal proposito, per ottenere numeri più attendibili ho provato a rappresentare il contagio non con una ma due campane fuse”



E lo studio ha portato a rilevazioni di rilievo. ” Ho fatto delle scoperte molto interessanti.. conclude l’astronomo-La campana principale, sia per i decessi che per i contagi, la si è avuta al 36° giorno a partire dal 24 Febbraio; ovvero il 31 Marzo. Ma c’è stato un secondo massimo dopo 21 giorni per gli infetti e 24 giorni per i decessi. Questo secondo picco ha prodotto la deformazione che ora sta prolungando in modo preoccupante lo strascico che noi rappresentiamo con la funzione Gamma (linea spessa fucsia). Fortunatamente stiamo abbandonando la cattiva funzione Landau gialla che non atterra mai a zero. Questa doppia campana ci consentirà di determinare con maggiore precisione il numero di decessi e di contagi finali”