‘’ Le Bufale ‘’ ad aprile non dormono…Presidio a Roma e sciopero della fame

Nessuna meraviglia. Il coordinamento salviamo le bufale e l’intesa allargata al settore Agricoltura e Pesca la dice lunga che l’unione fa la forza e che per farsi sentire, per abbattere il muro della ipoacusia diffusa della politica da Napoli a Roma, occorre farsi sentire battendo la grancassa delle richieste ( sempre le stesse, da sempre…), facendo numero e ripetendo sotto i Palazzi del Potere che ‘’ Di qua non ci muoviamo, finchè non ci ascoltate e dimostrate in concreto di affrontare e dare risposte ai nostri problemi’’. Così i dossier su Tbc,Brt degli allevamenti bufalini nel Casertano, zootecnici e del settore primario nei Sud e la crisi della pesca, che devono fare i conti con il Mercato globale e con una Unione europea in campagna elettorale, per sapere chi la guiderà e per fare cosa? Sono la materia di confronto. Gianni Fabbris ‘’ campesino’’ di mille battaglie, quasi fosse fosse un garibaldino dallo Jonio al Tirreno, per il 17 sarà pronto per uno sciopero della fame. A meno che il ministro del comparto Francesco Lollobrigida , quello della Salute Orazio Schillaci e il governo guidato da Giorgia Meloni non decidano di essere concreti. Le bufale non dormono, di certo, nonostante ad aprile – come ripete un detto della tradizione- è dolce dormire…Una volta,forse, quando Berta filava e il settore primario era uno dei punti di forza dell’economia italiana.



CO.A.P.I.

COORDINAMENTO AGRICOLTORI E PESCATORI ITALIANI

Tornano le manifestazioni di agricoltori e pescatori

Al via la nuova fase di mobilitazione unitaria

com. stampa

info: https://coapi.sovranitalimentare.it

Il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani avvia le manifestazioni dei 99 giorni per salvare l’agricoltura e la pesca italiane

e chiede al Governo la riapertura del tavolo di confronto permanente

Diffusi i primi documenti, la conferenza stampa di presentazione dell’agenda delle mobilitazioni

si terrà lunedi 15 aprile 2024 alle ore 12.30

com. stampa – 12.4.24

approfondisci: https://coapi.sovranitalimentare.it/articoli/al-via-la-nuova-fase-di-mobilitazione-unitaria-di-agricoltori-e-pescatori/

Il Coordinamento Agricoltori e Pescatori Italiani (COAPI), sta concludendo in questi giorni i suoi lavori preparatori e avviare la Campagna dei “99 GIORNI PER SALVARE L’AGRICOLTURA E LA PESCA RIAPRENDO LA SPERANZA” con il primo obiettivo di proseguire, coordinare, rafforzare e finalizzare le mobilitazioni dei mesi scorsi.

La nascita del Coordinamento è stata decisa il 28 Febbraio 2024 in una affollata assemblea alla Città dell’Altra Economia a Roma, partecipata da rappresentanti di presidi e movimenti che hanno condotto le manifestazioni contro la crisi agricola nei mesi scorsi, provenienti da tutte le regioni italiane e che si sono riconvocati, poi, nella manifestazione del 13 Marzo scorso in Piazza del Campidoglio.

Il Coordinamento nasce come uno spazio aperto e plurale , su base democratica con regole condivise, in cui le diverse realtà che vi partecipano (comitati o esperienze territoriali, reti, movimenti e associazioni nazionali) mantenengono la più piena autonomia , collaborano per condurre iniziative comuni rafforzando la capacità di confrontarsi con la politica e le istituzioni con cui contrattare azioni e misure per riformare e cambiare il modello sociale e politico della crisi.

Le adesioni al Coordinamento sono in continua e costante crescita; è, questo, uno dei segni della vera novità che sale dalle campagne e dalle aree costiere italiane: la scelta dell’Unità di cui il Coordinamento si fa garante. Una nuova generazione di agricoltori e pescatori si sta incontrando con quanti in questi decenni hanno continuato a denunciare e battersi contro la crisi. Un incontro potenzialmente “esplosivo” che, certamente, non lascerà che tutto sia più come prima.

La nascita del Coordinamento (spazio plurale non leaderistico ma inclusivo e improntato alla partecipazione, al lavoro ed alla progettualità comune) è un importante passo avanti verso un movimento di società popolare e unitario con al centro il protagonismo dei produttori che si liberano dal giogo delle Organizzazioni Professionali politicizzate e dal loro racconto bugiardo.

Uno spazio plurale, autonomo e trasparente non legato a nessun progetto elettorale; il Coordinamento Agricoltori e Pescatori chiarisce di non aver nessun candidato alle elezioni Europee e prende le distanze da ogni possibile equivoco ed ogni inutile tentativo di accreditare liste e candidature elettorali alle Europee come collaterali, sostenute o espressione, addirittura, degli agricoltori e dei pescatori italiani. “Diremo la nostra sulle elezioni europee e su cosa chiedono gli agricoltori e i pescatori italiani in una delle iniziative già messa in agenda nelle prossime settimane. Al momento, invitiamo tutti i candidati alla correttezza ed al rispetto della completa autonomia degli agricoltori e dei pescatori italiani che non hanno nessuna voglia di essere strumentalizzati”.

Prima iniziativa del Coordinamento, che lancia un appello a “quanti sono in mobilitazione e in movimento per cambiare l’agricoltura e la pesca” a coinvolgersi e partecipare, è lo sviluppo della Campagna di iniziative e mobilitazioni avviata il 5 aprile scorso con la sottoscrizione del documento unitario da parte dei primi proponenti e che continuerà fino al 13 luglio.

Saranno 99 giorni di mobilitazione intorno a 7 manifestazioni nazionali su altrettante giornate unificanti che si svilupperanno nei diversi territori. Giornate che che puntano a coinvolgere l’intero territorio nazionale e che vedranno, in contemporanea e su documenti e parole d’ordine comuni, scendere in campo le diverse realtà e presidi in modo coordinato.

Le 7 giornate, oltre che a sviluppare rete fra gli agricoltori e i pescatori, puntano a sollecitare all’alleanza la società e pone temi che vengono proposti alla politica con un duplice obiettivo: avviare un confronto vero (non sugli slogan) sulle Riforme per invertire la crisi drammatica del nostro agroalimentare produttivo e ottenere misure urgenti da mettere in campo senza ulteriori ritardi per scongiurare che questa crisi, già nei prossimi mesi, diventi irreversibile per tanta parte dei nostri agricoltori e pescatori e le comunità.

Si avvia, cosi, la nuova fase delle mobilitazioni, con una campagna di mobilitazioni di oltre tre mesi e con la richiesta (che viene inviata al Governo) di riconvocare il Tavolo Permanente sulla crisi aperto con il Sottosegretario La Pietra e di incontro con le istanze parlamentari per confrontare le proposte degli agricoltori e dei pescatori e verificare la messa in campo le azioni urgenti.

Nel diffondere i primi documenti su cui si avviano le attività, il Coordinamento invita la stampa a seguire gli aggiornamenti sul sito (https://coapi.sovranitalimentare.it) ed seguire la Conferenza Stampa online che viene convocata lunedi 15 aprile alle ore 12.30 (collegamento in streaming alle pagine: https://facebook.com/altragricoltura o https://youtube.com/iafueperlaterra).

Verrà, in quella occasione, dato conto delle firme di adesione, dell’agenda delle iniziative fino al 23 aprile (la prima delle giornate di manifestazione territoriale), del documento di richiesta di convocazione del tavolo permanente con il Governo e dell’adesione delle diverse realtà del Coordinamento alla Giornata Mondiale delle Lotte Contadine del 17 aprile convocata dal Movimento internazionale di Via Campesina che si batte e unifica le vertenze per la Sovranità Alimentare e che è stata parte centrale nelle mobilitazioni dei mesi scorsi a Bruxelles

Info e contatti

Gianni Fabbris, 3466483882



RETE INTERREGIONALE SALVIAMO L’ALLEVAMENTO DI TERRITORIO

COORDINAMENTO SALVIAMO LE BUFALE

GLI ALLEVATORI DEL SUD ITALIA SEMPRE PIÙ SOLI E NEL CAOS PER MANCANZA DI RISPOSTE

CONFERMATO LO SCIOPERO DELLA FAME A ROMA DAVANTI AL MINISTERO PER LA NOMINA DEL COMMISSARIO NAZIONALE

E PER UN PIANO DI RILANCIO DELLA TRANSUMANZA E DELL’ALLEVAMENTO AL SUD

approfondisci: https://altragricoltura.net/articoli/tbc-e-brc-aumentano-in-calabria-sicilia-campania-governo-se-non-ora-quando/

Il Coordinamento Salviamo le Bufale e la Rete Interregionale conferma la nuova fase di mobilitazione che si avvierà da martedi 16 aprile con un presidio sotto il Ministero della Salute in Lungotevere Ripa 1 a Roma. Dopo che il presidio sarò montato il 16, dalle ore 12 del 17 aprile, presso un camper collocato nel presidio, Gianni Fabbris avvierà uno sciopero della fame finalizzato ad ottenere un incontro con i ministri della Salute e dell’Agricoltura e la nomina del Commissario Nazionale. Ad affiancare Fabbris, fin dal 17, sarannoa Roma anche Adriano Noviello (allevatore di bufale casertano e presidente dell’Associazione di Tutela Allevamento Bufala Mediterranea) e Sebastiano Lombardo (allevatore siciliano, della Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio).

La conferenza stampa, inizialmente prevista per il 16, per motivi organizzativi e logistici è confermata alle ore 12.30 del 17 aprile nel presidio di fronte al Ministero

“Non c’è più tempo. Non è più tollerabile che gli allevatori delle Regioni Meridionali siano lasciati soli a fare i conti con il fallimento dei piani di eradicazione e gestione della BRC e della TBC, mentre avanza una crisi mortale per i sistemi di allevamento fondati sulla transumanza e sulle produzioni di eccellenza che coinvolge ed aggrava la crisi ambientale, sociale ed economica di aree territoriali strategiche in Sicilia, Calabria, Campagna e Puglia.” sottolinea Gianni Fabbris, presidente onorario di Altragricoltura, a nome del Coordinamento Unitario in Difesa del Patrimonio Bufalino e della Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio commentando i dati dei focolai e dei casi di TBC che si estendono (oltre che in Campania), in Calabria e in Sicilia dove sono in corso ulteriori iniziative di denuncia.

“Il fallimento dei Piani di gestione della BRC e della TBC in queste 4 regioni non può più essere nascosto e contribuisce ad accelerare la crisi degli allevatori meridionali in un momento delicatissimo per la transumanza nel Sud, che si fonda sulla movimentazione delle greggi, impedita dalla applicazione di regole dannose per gli animali, per l’economia e il territorio oltre che incapaci di risolvere i problemi sanitari. Se il fallimento dei Piani sbagliati di eradicazione rischia di cancellare un Patrimonio per il Paese (La Transumanza è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO), gli allevatori impegnati a fornire latte e materia prima per prodotti quei prodotti di eccellenza come, ad esempio, la Mozzarella di Bufala, sono ormai ridotti a dover chiudere le stalle lasciando il campo alla produzione industriale ed al latte che proviene da fuori delle aree DOP senza garanzie.”.

Da tempo chiediamo alla politica ed al Governo di mettere in cambio una inversione di rotta sui piani di eradicazione della BRC e della TBC in modo da risolvere i problemi delle zoonosi, da scongiurare la chiusura delle aziende e da avviare un Piano di rilancio dell’Allevamento. Da mesi gli allevatori meridionali (i sindaci e i tanti tecnici delle strutture territoriali lasciati allo sbando per gli effetti del fallimento) attendono che venga adottato dal Consiglio dei Ministri il provvedimento di nomina del Commissario Nazionale sulla BRC e la TBC che risolva i problemi nelle 4 regioni (ultime in Europa) ovvero in Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. Ogni giorno che passa aggrava la situazione e complica le soluzioni. Per questo è decisivo che il Governo adotti senza ulteriori indugi il provvedimento di nomina del Commissario in modo da avviare il lavoro di soluzione delle Zoonosi e, al tempo stesso, affianchi una forte azione di rilancio e tutela dell’allevamento nelle Regioni e per i settori coinvolti”



