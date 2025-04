Le bandiere della pace …. dal balcone di Piccianello

E la cosa è stata notata da tanti, in via Fratelli Cervi e,in particolare, con quella bandiera palestinese simbolo delle sofferenze delle popolazioni di Gaza che chiedono pace e basta, con una guerra che continua a mietere vittime nella ipocrisia e indifferenza internazionale. Una bandiera insieme a quella di altri Stati che ritroveremo per il Minibasket in piazza, dove bambini e famiglie sono protagonisti nello sport e nell’amicizia. Giovanni Cotrufo che ha tirato fuori le bandiere e messe ad asciugare, dopo averle lavate, ha annunciato così i preparativi per un evento che lavora per la pace. Al suo staff il disco verde della macchina organizzativa. Giugno è vicino e le squadre dei ragazzi sono pronte a scendere in piazza…nel segno della fratellanza e della sana competizione sportiva.