Le balle su guerre e armamenti smontate… dal Papa

E’ mai possibile o porco di un cane che le parole più nette e chiare -contro guerra, armamenti e fake news che le alimentano- in questo reame, le dobbiam sentir pronunciare dal sol soglio papale (parafrasando De Andrè)? Eppure è proprio così. Ma chi lo doveva dire a tanti poveri agnostici? E provare ad immaginare come sarebbe più avanti la nostra società nel difendersi da questa follia bellicista se, in questi ultimi dieci anni, ci fossero stati un Enrico Berlinguer ed un Antonio Tatò, in presenza di due papati come questi, fa definitivamente sfociare nella fantapolitica estrema, ovviamente. Mentre oggi, invece, la politica è abitata da nani che non riescono a cogliere il sentimento della maggioranza della popolazione italiana (molta della quale si è rifugiata -per questo- nel rinunciatario non voto) e ad interpretarla connettendosi con questo grande monito morale che la Chiesa nella sua massima espressione manifesta in modo così martellante e coerente. Se qualcuno sperava che con la scomparsa di Papa Francesco, questa tensione si allentasse….ha sbagliato tutto. Anche il nuovo Pontefice, infatti, su questo che è il tema dei temi, giustamente tiene alta l’attenzione e il suo costante monito. Con puntualità sempre maggiore ed interventi che sembrano marcare in modo quasi giornalistico la cronaca di guerra. Sopperendo così anche anche alle complicità ed omertà di tanta parte dei media mainstream. E infatti, proprio l’altro giorno Papa Leone XIV, in merito all’aumento delle spese militari appena approvato dalla Nato e il mega-piano di riarmo stabilito dall’Unione europea, ha parlato apertamente di «false propagande» per costruire la «vana illusione che la supremazia risolva i problemi», mentre produce solo «odio e vendetta». Ma anche contro le fake news che provocano e alimentano le guerre e contro chi ancora crede – per esempio Giorgia Meloni – «dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace». Non siamo di fronte più solo a quella immagine potente ma generica della «pace disarmata e disarmante» invocata appena eletto al soglio pontificio, ma ad un salto netto e circostanziato, che consente di associare nomi e cognomi. Quell’intervento che Prevost ha rivolto giovedì mattina in Vaticano ai partecipanti all’assemblea plenaria della Riunione delle opere per l’aiuto alle Chiese orientali (molti dei quali non sono riusciti ad arrivare a Roma proprio a causa dei conflitti in atto), terre «mai come ora sconvolte dalle guerre, prosciugate dagli interessi, avvolte da una cappa di odio che rende l’aria irrespirabile e tossica» è stato pronunciato all’indomani del vertice Nato dell’Aja in cui, tranne la Spagna di Pedro Sánchez, i Paesi dell’organismo guidato dall’olandese Mark Rutte – quello che chiama «paparino» Donald Trump – hanno deliberato l’aumento delle spese militari al 5% del Pil entro il 2035, dando così una rappresentazione chiara di quello che intendeva il presidente Usa quando qualche settimana fa diceva che tutti «are kissing my ass», che non traduciamo per decenza. E citando espressamente l’Ucraina («il cuore sanguina» pensando a Kiev), Gaza (dove c’è una «situazione tragica e disumana») e il Medio Oriente («devastato dal dilagare della guerra») Leone ha parlato di una violenza bellica che si abbatte «con una veemenza diabolica mai vista prima». Aggiungendo poi, con evidente riferimento alle notizie prima diffuse e poi smentite sulla bomba atomica iraniana (che a loro volta ricordano le fantomatiche armi di distruzione di massa dell’Iraq agitate a favore di telecamere dall’allora segretario di Stato Usa Colin Powell per poter sferrare l’attacco finale e letale a Saddam Hussein): «Siamo chiamati noi tutti, umanità, a valutare le cause di questi conflitti, a verificare quelle vere e a cercare di superarle, e a rigettare quelle spurie, frutto di simulazioni emotive e di retorica, smascherandole con decisione. La gente non può morire a causa di fake news». E ancora: è «triste» vedere come oggi prevalga la «legge del più forte, in base alla quale si legittimano i propri interessi. È desolante vedere che la forza del diritto internazionale e del diritto umanitario non sembra più obbligare, sostituita dal presunto diritto di obbligare gli altri con la forza. Questo è indegno dell’uomo, è vergognoso per l’umanità e per i responsabili delle nazioni». Quindi la frase che avrà fatto fischiare le orecchie a Giorgia Meloni («La penso come i romani: si vis pacem, para bellum»): «Come si può credere, dopo secoli di storia, che le azioni belliche portino la pace e non si ritorcano contro chi le ha condotte?». Quindi l’affondo sulla nuova corsa agli armamenti e – pur senza citarlo – il genocidio in atto a Gaza: «La gente è sempre meno ignara della quantità di soldi che vanno nelle tasche dei mercanti di morte e con le quali si potrebbero costruire ospedali e scuole; e invece si distruggono quelli già costruiti!», «Come si può continuare a tradire i desideri di pace dei popoli con le false propagande del riarmo, nella vana illusione che la supremazia risolva i problemi anziché alimentare odio e vendetta?». Insomma, è con il dialogo e la diplomazia, senza crearci nemici immaginari, che si prepara la pace di cui i popoli hanno bisogno. Così come hanno bisogno che le risorse siano destinate al loro benessere (salute, scuola, lavoro, welfare…) non sprecate nell’indistria della morte per far arricchire i soliti noti.

