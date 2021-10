Nell’ambito delle diverse iniziative che l’associazione Murgia Enjoy ha proposto per far conoscere i “frutti” commestibili della nostra Murgia ed ai quali hanno presenziato conclamati esperti, l’associazione culturale ripropone un evento per insegnare a riconoscere ed apprezzare le bacche rosse della Murgia, vere alleate della salute. Le diverse iniziative proposte hanno anche suscitato, lo scorso anno, l’interesse della testata giornalistica Telenorba che ha voluto documentare l’attività ( https://www.youtube.com/watch?v=hsG4GaFqqFE&t=35s ).

Le bacche rosse tardo estive/autunnali spontanee comunemente presenti sulle colline della Murgia, oltre al piacere della vista per il loro colore che spicca sul verde, possono soddisfare anche il palato od essere utilizzate per creare dei preparati per affrontare in salute i rigori dell’inverno.

Queste bacche, dalle importanti proprietà e che in passato rappresentavano un’importante risorsa alimentare andata dimenticata negli anni, sapientemente lavorate, possono essere utilizzate e conservate perché si possa usufruire delle loro proprietà durante tutto l’anno.

Come già fatto in altre circostanze, Murgia Enjoy ha redatto, in occasione di un evento simile proposto nel 2016, un opuscolo corredato di fotografie e di ricette (vino, liquore, tisana, infuso, marmellata) che verrà reso disponibile ai partecipanti.

Il percorso dell’attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento: un segno di rispetto e di sensibilità dovuto che da sempre permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L’incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, il calendario associativo Murgia Enjoy e le leaflet di Puglia Village che danno diritto gratuitamente alla “Village Card” e ad un gadget Made in Puglia (attualmente sono disponibili bottigliette di olio pugliese) è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 di domenica ottobre 2021.

Come da consolidata abitudine, al termine dell’attività i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento con possibilità di pranzare a partire da soli 9€ (bruschette, lasagna e bevanda) e di gustare il maxigelato Murgia Enjoy (ai gusti ricotta, fichi e mandorla) a soli 1,50€.

Al fine di limitare eventuali danni all’ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato dando priorità ai soci e a chi ha già partecipato alle iniziative associative. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, giubbotto, scorta d’acqua, abbigliamento comodo ed è indispensabile la prenotazione con messaggio WhatsApp al numero 328/3130450.

L’attività si svolgerà nel rispetto delle varie disposizioni in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epimediologica da Covid-19, per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing e l’uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.

Link evento Facebook: https://www.facebook.com/events/558308085466235/