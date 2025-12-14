domenica, 14 Dicembre , 2025
HomeCronacaLe attività natalizie del Comitato di quartiere Agna-Agna Le Piane (foto)
Cronaca

Le attività natalizie del Comitato di quartiere Agna-Agna Le Piane (foto)

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

Il Comitato di quartiere Agna Agna Le Piane, nell’ambito della propria azione di promozione e sollecitazione socio-culturale e in preparazione delle prossime festività, con una nota, nel ricordare di aver “posto in essere un’azione di manutenzione del verde per sistemare tutte le piantine installate nella manifestazione “A tutto Leccio” tenutasi nei quartieri lo scorso Aprile”, comunica che “Oggi domenica 14 dicembre ore 16:00 circa , presso i saloni e gli spazi del Casino Padula, con evento aperto al quartiere, saluterà i concittadini unitamente ai rappresentanti dell’ amministrazione e accendera’ simbolicamente un “piccolo albero natalizio” .

Inoltre, “A completamento delle attività prefestive il giorno 16 dicembre 2025 alle ore 10:30 circa saranno invece accolti al Casino i ragazzi e le docenti del plesso Don Milani, che completeranno la loro marcia dell pace con il supporto del Comitato di Quartiere.”

Articolo precedente
Incivili sempre in agguato. Rifiuti sulla vecchia strada di Parco dei Monaci
Articolo successivo
Un 2025 senza alcuna forma di assistenza per i pazienti affetti da SLA e le loro famiglie
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti