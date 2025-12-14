Le attività natalizie del Comitato di quartiere Agna-Agna Le Piane (foto)

Il Comitato di quartiere Agna Agna Le Piane, nell’ambito della propria azione di promozione e sollecitazione socio-culturale e in preparazione delle prossime festività, con una nota, nel ricordare di aver “posto in essere un’azione di manutenzione del verde per sistemare tutte le piantine installate nella manifestazione “A tutto Leccio” tenutasi nei quartieri lo scorso Aprile”, comunica che “Oggi domenica 14 dicembre ore 16:00 circa , presso i saloni e gli spazi del Casino Padula, con evento aperto al quartiere, saluterà i concittadini unitamente ai rappresentanti dell’ amministrazione e accendera’ simbolicamente un “piccolo albero natalizio” .

Inoltre, “A completamento delle attività prefestive il giorno 16 dicembre 2025 alle ore 10:30 circa saranno invece accolti al Casino i ragazzi e le docenti del plesso Don Milani, che completeranno la loro marcia dell pace con il supporto del Comitato di Quartiere.”