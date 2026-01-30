Le attività culturali a Matera perchè non valorizzano realtà come Talia Teatro e associazioni similari?

“E’ convocata per lunedì 2 febbraio alle 10.30, nella Sala Mandela del Comune di Matera, la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi culturali del mese di febbraio, con focus sul Carnevale 2026 e su sull’evento turistico Travel Hasthag, promossi dall’Amministrazione Comunale. All’incontro con i giornalisti interverranno il Sindaco Antonio Nicoletti, l’Assessora alla Cultura e al Turismo Simona Orsi e i rappresentanti delle associazioni che cureranno le iniziative.” Bene. La nave va per il suo corso. Nel contempo non possiamo non registrare l’odierno amaro grido di una eccellenza della cultura popolare materana, Antonio Montemurro, che lamenta come anche questa amministrazione, parimenti alle precedenti, sembra non intendere “prendere in considerazione il lavoro delle Associazioni Culturali locali” come “Talia Teatro” ed altre associazioni culturali similari. Non che questo ostracismo abbia impedito comunque un percorso artistico del sodalizio che dura da 32 anni, ma farsene una ragione, dare un senso a ciò che un senso no ce l’ha, a questo sordo perseverare, è altra cosa. Il nuovo Sindaco Antonio Nicoletti e l’assessora alla cultura Simona Orsi hanno da dire qualcosa in proposito? Sarebbe utile conoscere il proprio pensiero in merito, i propositi futuri. Nell’attesa, leggiamo insieme la odierna “constatazione” di Montemurro che segue:

“Apprendo stamattina che l’Amministrazione Comunale di Matera, intenta ad occuparsi di “grandi eventi” (?) , non intende prendere in considerazione il lavoro delle Associazioni Culturali locali. Non me ne meraviglio. Anche le Amministrazioni precedenti si sono comportate allo stesso modo.

Evidentemente Talia Teatro, così come altre valide Associazioni Culturali materane, non rientra negli “interessi” dei consiglieri, degli assessori e del sindaco di questa sfortunata città. Tengo a ribadire che la cosa non mi meraviglia, né mi mortifica.

Anzi, ritengo un merito riuscire a sopravvivere ormai da 32 anni, da soli, senza aiuti e oserei dire nonostante le amministrazioni, comunale, provinciale e regionale.

Talia Teatro ha il suo pubblico che la segue sin dal 1994 e qualche piccolo sponsor.

Nell’estate di quell’anno, esordì col suo “Fave e cicorie”, uno spettacolo che, detto con modestia, ha fatto epoca.

Hanno fatto poi seguito una cinquantina di spettacoli, dei quali una ventina originali, in vernacolo o in lingua.

Alcuni di questi lavori hanno avuto la fortuna di essere rappresentati a Torino, a Firenze e in altre città della penisola.

In un posto abitato da politici colti e sensibili alle nostre tradizioni, alla microstoria di Matera, Talia Teatro sarebbe stata invitata dall’Amministrazione a mettere a disposizione dei cittadini i suoi spettacoli.

Ma noi qui a Matera siamo quelli del castello di cartone, che il 19 Gennaio del 2019 fu eretto in Piazza Vittorio Veneto, rimanendovi per 12 ore e che, mi dicono, costò all’Amministrazione Comunale di Matera 250.000,00 Euro.

Cari concittadini, il mio non è uno sfogo. Ma soltanto la constatazione del perpetuarsi di una condizione di solitudine che oserei definire “leviana”, nel senso che quel Cristo immobile e fermo a Eboli oggi lo abbiamo qui.“