L’azienda lucana CMD: “non abbiamo venduto motori aeronautici alla Difesa Ucraina”

Nel mentre la corsa agli armamenti e alle guerre si accende sempre più, con i droni che hanno assunto sempre più un ruolo predominante quale arma di distruzione a basso costo -spesso quasi in modalità fai da te, come la narrazione dal fronte ucraino ha spesso fatto trapelare- molte delle polemiche e delle accuse incrociate riguardano le aziende che costruiscono questi strumenti. E’ il caso della azienda lucana CMD tirata in ballo in una polemica internazionale con triangolazione Russia-Ucraina-Italia in quanto sarebbe stata inserita in un elenco di dieci società europee, israeliane e turche che fornirebbero a Kiev componenti per i velivoli radiocomandati ucraini come denunciato in un post su X del Ministero russo degli Affari Esteri.

“Il 26 marzo”, si legge nel post, “i leader di diversi Paesi europei hanno deciso di aumentare la produzione e la fornitura di droni all’Ucraina per utilizzarli in attacchi sul territorio russo. Queste azioni dei leader europei rischiano di trascinare i loro Paesi in una guerra con la Russia”. L’AGEEI/Aerospazionews ha poi pubblicato -in data 16 aprile- l’elenco delle aziende che figurano in questo elenco includendo la CMD che ha immediatamente però smentito con la nota che segue: “In merito alla notizia apparsa qui: https://ageei.eu/difesa-accordo-italia-ucraina-per-la-produzione-di-droni-mentre-mosca-accusa-4-aziende-italiane/ e già rilanciata da altri siti online, nazionali e locali, al fine di evitare l’ulteriore diffusione di notizie errate e false, che contribuiscono alla disinformazione e in taluni casi potrebbero anche creare inutili allarmismi, l’azienda lucana CMD, specializzata in progettazione e prototipazione di sistemi di propulsione (https://www.cmdengine.com/ ), ci tiene a precisare che la notizia è errata per due motivi: – il primo è che non esiste una CMD Avio a Venezia; la nostra azienda opera unicamente con sedi in Basilicata e Campania; – inoltre, benché produciamo motori da sempre e siamo attualmente impegnati nello sviluppo di tecnologie anche per velivoli ultraleggeri e sistemi unmanned, a oggi non abbiamo venduto motori aeronautici alla Difesa Ucraina. Non ci aspettiamo che questa nota venga pubblicata, ma ci preme dare un contributo alla corretta informazione, evitando che una notizia sbagliata continui a diffondersi. Ringraziamo in anticipo tutti coloro che vorranno e potranno tenerne conto, andando anche a correggere quanto già pubblicato.”

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