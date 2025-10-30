L’azienda H.P. High Paper dona carta igienica e altri prodotti all’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico: un aiuto concreto contro i tagli alla scuola

Un gesto di solidarietà per sostenere la scuola pubblica in un momento di difficoltà. Nei giorni scorsi l’azienda H.P. High Paper Srl di Miglionico, produttrice di prodotti in carta per uso igienico domestico con il brand Cador ha donato all’Istituto Comprensivo Statale di Miglionico una fornitura annuale di carta igienica, tovaglioli e rotoli asciugatutto.

L’iniziativa nasce come risposta ai tagli alla spesa scolastica che, anche nel materano, stanno mettendo in crisi la gestione ordinaria degli istituti, costretti a fare i conti con la mancanza di beni essenziali. Proprio a fronte di questa nuova emergenza, l’azienda ha scelto di attivarsi a favore delle condizioni igienico-sanitarie degli studenti più piccoli, garantendo migliori condizioni e una quotidianità più dignitosa nelle aule.

“Garantire condizioni igieniche adeguate è un diritto fondamentale degli studenti – spiega Saverio Ribellino, CEO di HP High Paper. Con questa donazione vogliamo offrire un aiuto concreto e ribadire il nostro impegno verso la comunità in cui operiamo. La responsabilità sociale è parte integrante della nostra mission”.

Alla consegna della fornitura era presente il Sindaco di Miglionico, Giulio Traietta, da sempre attento alle esigenze di famiglie e imprese del territorio, il cui impegno e la sensibilità sono stati determinanti per la riuscita di questa operazione. Il primo cittadino ha ringraziato l’azienda per la collaborazione virtuosa tra pubblico e privato affermando che “questo rappresenta un esempio positivo di come le imprese locali possano contribuire al bene comune”.

Con questo gesto, H.P. High Paper auspica che questa iniziativa rappresenti un piccolo ma significativo segnale di attenzione verso le esigenze delle realtà educative del territorio, creando valore sostenibile per tutti.