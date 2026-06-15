Lavoro. Tutto a posto ?Scoperto nel Materano giro falsi attestati salute e sicurezza

E quel ”Tutto a posto, niente in ordine” ci riporta alla mente un noto film del 1974 di Lina Wertmuller( la stessa de ”I Basilischi”) con altra trama e protagonisti, ma il titolo ci sta per definire quanto ha scoperto la Procura della Repubblica di Matera, che ha notificato tramite i carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro, quattro misure restrittive ai domiciliari nei confronti di altrettante persone indagate – a vario titolo- dei reati di associazione per delinquere, falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, utilizzo di atti falsi e altre violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. I particolari dell’operazione sono stati resi noti con un comunicato, che pubblichiamo di seguito, dal Procuratore della Repubblica Alessio Coccioli. In sintesi si fa riferimento a un sistema di produzione e utilizzo di falsi attestati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In base a quanto ricostruito dagli inquirenti , sarebbe stata costituita e resa stabilmente operativa una struttura riconducibile a uno studio professionale di Policoro (Matera), finalizzata “alla predisposizione e alla consegna di documentazione non genuina destinata a far apparire imprese e datori di lavoro in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza”. Nello specifico le attività di indagini avrebbero accertato la predisposizione di attestati relativi a corsi obbligatori per lavoratori, antincendio, primo soccorso, formazione per preposti, Rspp e datori di lavoro, oltre a giudizi di idoneità alla mansione e altra documentazione tecnica e amministrativa, mai svolte o non vere.



IL COMUNICATO DELLA PROCURA

Procura Matera Comunicato stampa_attestati formazione falsa