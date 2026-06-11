Lavoro nero nei campi. Cgil sollecita Ispettorato per Piano di emergenza

”Siamo alle solite Calimero…” ripeteva negli anni ’70 la pubblicità della marca di detersivi ”Mira Lanza” e il risultato con tanta buona volontà portava la lavandaia ”Olandesina” a tirar fuori dal mastello per il bucato un pulcino candido come la neve.Ed è quello che serve, paragoni a parte, per pulire tutto il sommerso fatto di sfruttamento e anche di sangue, come accaduto con i quattro lavoratori uccisi ad Amendolara,che continua a proliferare in agricoltura. Da noi il decreto flussi non funziona, rispetto a quanto accade per esempio in Spagna con i Paesi del nordAfrica. Occorre intervenire sulle cause. Ma in Italia non si muove nulla e il caporalato prolifera. L’ufficio vertenze e legali della Cgil di Matera ha chiesto un incontro con l’Ispettorato del lavoro di Potenza e Matera per mettere a punto un piano emergenziale. E’ un passo avanti. Ma il resto, la svolta, deve attivarla il Governo che continua a non intervenire sulle cause del fenomeno e, problema più ampio, sugli incidenti nei luoghi del lavoro che continua a passare ogni giorno sotto silenzio. A chi giova?
COMUNICATO STAMPA
MATERA, 11 GIUGNO 2026
CAPORALATO, LAVORO NERO E SFRUTTAMENTO: LA CGIL MATERA CHIEDE UN PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA
L’Ufficio Vertenze e Legali della CGIL di Matera ha formalmente richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera la convocazione urgente di un Tavolo Straordinario Provinciale finalizzato all’adozione immediata di un Piano Emergenziale di contrasto al caporalato, al lavoro nero, al lavoro grigio, all’intermediazione illecita di manodopera e ad ogni forma di sfruttamento lavorativo presente sul territorio provinciale.
Le numerose segnalazioni raccolte quotidianamente attraverso l’attività di tutela individuale, le vertenze sindacali e l’ascolto diretto delle lavoratrici e dei lavoratori descrivono una realtà che non può più essere considerata episodica.
Siamo di fronte ad una vera emergenza democratica, sociale e civile.
Lo sfruttamento del lavoro ha cambiato volto. Non riguarda più soltanto i campi agricoli o le immagini dei ghetti che indignano l’opinione pubblica. Oggi assume forme più sofisticate e silenziose: lavoro nero e grigio, falsificazione delle ore lavorate, sottoinquadramenti, omissioni contributive, mancato pagamento di straordinari e maggiorazioni, abuso della precarietà, utilizzo distorto di appalti e subappalti, violazioni delle norme sulla sicurezza.
Particolarmente preoccupante appare la situazione legata all’avvio della stagione turistica lungo la costa jonica. Giovani, studenti e lavoratori stagionali rischiano di essere esposti a turni massacranti, retribuzioni irrisorie, mancato riconoscimento dei riposi, lavoro non dichiarato e condizioni incompatibili con la dignità della persona.
Destano inoltre forte allarme le segnalazioni relative al possibile impiego improprio di lavoratori giovanissimi, rispetto alle quali è necessario verificare rigorosamente il rispetto della normativa sul lavoro minorile e delle specifiche tutele previste dall’ordinamento.
La CGIL Matera ritiene che il caporalato rappresenti oggi una moderna forma di schiavitù, alimentata dalla povertà, dalla paura e dalla ricattabilità.
Il lavoro sfruttato non produce sviluppo: distrugge la concorrenza leale, penalizza le imprese oneste, impoverisce il sistema previdenziale, sottrae risorse alla collettività e compromette il futuro delle nuove generazioni.
Per questo chiediamo controlli straordinari e coordinati tra Ispettorato del Lavoro, Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASM Matera, Comuni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
Chiediamo inoltre l’istituzione di un Osservatorio Permanente Provinciale sullo sfruttamento lavorativo.
La dignità del lavoro non è negoziabile.
Difenderla significa difendere la Costituzione, la democrazia e la coesione sociale.
Alle istituzioni chiediamo di agire subito.
Non domani.
Non dopo l’ennesima tragedia.
Non dopo l’ennesimo lavoratore lasciato solo.
Matera deve scegliere da che parte stare: dalla parte della legalità, della dignità e dei diritti.
Ufficio Vertenze e Legali CGIL Matera
Maurizio Girasole
Lavoro nero nei campi. Cgil sollecita Ispettorato per Piano di emergenza
”Siamo alle solite Calimero…” ripeteva negli anni ’70 la pubblicità della marca di detersivi ”Mira Lanza” e il risultato con tanta buona volontà portava la lavandaia ”Olandesina” a tirar fuori dal mastello per il bucato un pulcino candido come la neve.Ed è quello che serve, paragoni a parte, per pulire tutto il sommerso fatto di sfruttamento e anche di sangue, come accaduto con i quattro lavoratori uccisi ad Amendolara,che continua a proliferare in agricoltura. Da noi il decreto flussi non funziona, rispetto a quanto accade per esempio in Spagna con i Paesi del nordAfrica. Occorre intervenire sulle cause. Ma in Italia non si muove nulla e il caporalato prolifera. L’ufficio vertenze e legali della Cgil di Matera ha chiesto un incontro con l’Ispettorato del lavoro di Potenza e Matera per mettere a punto un piano emergenziale. E’ un passo avanti. Ma il resto, la svolta, deve attivarla il Governo che continua a non intervenire sulle cause del fenomeno e, problema più ampio, sugli incidenti nei luoghi del lavoro che continua a passare ogni giorno sotto silenzio. A chi giova?