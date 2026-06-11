Lavoro nero nei campi. Cgil sollecita Ispettorato per Piano di emergenza

”Siamo alle solite Calimero…” ripeteva negli anni ’70 la pubblicità della marca di detersivi ”Mira Lanza” e il risultato con tanta buona volontà portava la lavandaia ”Olandesina” a tirar fuori dal mastello per il bucato un pulcino candido come la neve.Ed è quello che serve, paragoni a parte, per pulire tutto il sommerso fatto di sfruttamento e anche di sangue, come accaduto con i quattro lavoratori uccisi ad Amendolara,che continua a proliferare in agricoltura. Da noi il decreto flussi non funziona, rispetto a quanto accade per esempio in Spagna con i Paesi del nordAfrica. Occorre intervenire sulle cause. Ma in Italia non si muove nulla e il caporalato prolifera. L’ufficio vertenze e legali della Cgil di Matera ha chiesto un incontro con l’Ispettorato del lavoro di Potenza e Matera per mettere a punto un piano emergenziale. E’ un passo avanti. Ma il resto, la svolta, deve attivarla il Governo che continua a non intervenire sulle cause del fenomeno e, problema più ampio, sugli incidenti nei luoghi del lavoro che continua a passare ogni giorno sotto silenzio. A chi giova?



COMUNICATO STAMPA

MATERA, 11 GIUGNO 2026

CAPORALATO, LAVORO NERO E SFRUTTAMENTO: LA CGIL MATERA CHIEDE UN PIANO STRAORDINARIO DI EMERGENZA

L’Ufficio Vertenze e Legali della CGIL di Matera ha formalmente richiesto all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera la convocazione urgente di un Tavolo Straordinario Provinciale finalizzato all’adozione immediata di un Piano Emergenziale di contrasto al caporalato, al lavoro nero, al lavoro grigio, all’intermediazione illecita di manodopera e ad ogni forma di sfruttamento lavorativo presente sul territorio provinciale.

Le numerose segnalazioni raccolte quotidianamente attraverso l’attività di tutela individuale, le vertenze sindacali e l’ascolto diretto delle lavoratrici e dei lavoratori descrivono una realtà che non può più essere considerata episodica.

Siamo di fronte ad una vera emergenza democratica, sociale e civile.

Lo sfruttamento del lavoro ha cambiato volto. Non riguarda più soltanto i campi agricoli o le immagini dei ghetti che indignano l’opinione pubblica. Oggi assume forme più sofisticate e silenziose: lavoro nero e grigio, falsificazione delle ore lavorate, sottoinquadramenti, omissioni contributive, mancato pagamento di straordinari e maggiorazioni, abuso della precarietà, utilizzo distorto di appalti e subappalti, violazioni delle norme sulla sicurezza.

Particolarmente preoccupante appare la situazione legata all’avvio della stagione turistica lungo la costa jonica. Giovani, studenti e lavoratori stagionali rischiano di essere esposti a turni massacranti, retribuzioni irrisorie, mancato riconoscimento dei riposi, lavoro non dichiarato e condizioni incompatibili con la dignità della persona.

Destano inoltre forte allarme le segnalazioni relative al possibile impiego improprio di lavoratori giovanissimi, rispetto alle quali è necessario verificare rigorosamente il rispetto della normativa sul lavoro minorile e delle specifiche tutele previste dall’ordinamento.

La CGIL Matera ritiene che il caporalato rappresenti oggi una moderna forma di schiavitù, alimentata dalla povertà, dalla paura e dalla ricattabilità.

Il lavoro sfruttato non produce sviluppo: distrugge la concorrenza leale, penalizza le imprese oneste, impoverisce il sistema previdenziale, sottrae risorse alla collettività e compromette il futuro delle nuove generazioni.

Per questo chiediamo controlli straordinari e coordinati tra Ispettorato del Lavoro, Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, INPS, INAIL, ASM Matera, Comuni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Chiediamo inoltre l’istituzione di un Osservatorio Permanente Provinciale sullo sfruttamento lavorativo.

La dignità del lavoro non è negoziabile.

Difenderla significa difendere la Costituzione, la democrazia e la coesione sociale.

Alle istituzioni chiediamo di agire subito.

Non domani.

Non dopo l’ennesima tragedia.

Non dopo l’ennesimo lavoratore lasciato solo.

Matera deve scegliere da che parte stare: dalla parte della legalità, della dignità e dei diritti.

Ufficio Vertenze e Legali CGIL Matera

Maurizio Girasole

