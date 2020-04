Tre mesi negli alpeggi della Val d’Aosta per lavorare nel settore agrizootecnico e con un metodo di reclutamento di manodopera stagionale che può essere un esempio di buone pratiche anche per la Basilicata, alle prese con le conseguenze causate dall’epidemia da coronavirus nel reperimento di manodopera. E il link del portale del lavoro nella Vallèe https://www.ohmyjob.it/job-training-day-agricoltura offre in concreto di come si possa aiutare l’economia del BelPaese guardandosi intorno sul come fare ne solco dell’hashtag #lavoriamoinagricoltura. Aiuta il tuo Paese a ripartire dalle origini lavora in agricoltura. Una ricerca di personale che lega lavoro a promozione del territorio e lo abbiamo verificato dando un’occhiata al sito di www.ohmyjob.it :

Il settore agricoltura nel mese di giugno dovrà reclutare oltre 200 lavoratori nel solo ambito alpeggi e cura degli animali.

Per far fronte a questa incombente necessità il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, in collaborazione con le associazioni datoriali di settore, sta cercando lavoratori disponibili a lavorare da giugno a settembre 2020 in alta montagna negli alpeggi.

Le figure ricercate sono:

pastori

addetti cura animali

mungitori

casari



Da oggi è già possibile inviare la tua pre-candidatura in modo da avviare la procedura di selezione e orientamento del Centro per l'impiego.

Tutti i lavoratori impegnati saranno muniti di dispositivi individuali di protezione così come previsto dalla legislazione corrente, così come le attività seguiranno i protocolli di tutela anti-covid19

I Centri per l’Impiego raccolgono oggi le candidature solo per gli alpeggi ed effettueranno successivamente colloqui online tramite wapp o piattaforma zoom solo con coloro risultati idonei