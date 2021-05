Compagno, cum panis, divere il pane con…dignità perchè il lavoro deve essere dignitoso per chi lo fa, lo crea, lo riceve. E quel concetto, che ha fatto riferimento al rapporto stretto che deve esserci tra imprenditori e dipendenti, illustrato da don Filippo Lombardi , ha contribuito e non poco a mettere a nudo le difficoltà della barca dell’economia materana, che naviga sotto costa da troppo tempo. E l’occasione per parlarne è stata la Messa all’aperto per il 1 Maggio officiata da monsignor Filippo Lombardi, Vicario episcopale per la Pastorale e direttore diocesano dell’Ufficio dei Problemi sociali e del lavoro, nel piazzale antistante della Sala ricevimenti ”Dancing Garden” ,una attività che ha subito e non poco la lunga chiusura del settore ”wedding”.



E ”crisi” è stata la parola passata di bocca in bocca, e qualcuno con il groppo in gola come Franceschino Santantonio, quel ”cuore di Matera” che con altri – come Cataldo ” Taluccio” Di Simine- per quell’area, 45 anni fa, ci hanno speso progetti, sogni, energie, e che ora, insieme alle loro e alle famiglie di tante piccole imprese devono fare i conti con la crisi economica alimentata dalla pendemia da virus a corona. Un invito a mettere insieme gli sforzi per trovare soluzioni, percorsi, concreti oltre gli slogan che ” ce la faremo” e che ” tutto non sarà più come prima” o che arriveranno soldi per ”innovare il Paese”, ma senza sapere quando, con chi, come e in quale direzione. Contano, purtroppo, i fatturati crollati, le imposte da pagare rinviate o dilazionate, le saracinesche di aziende abbassate o che stanno per farlo, l’emigrazione di giovani che continuano a sentir risuonare di progetti di industria 4.0, di 5G da banda larga tra Murgia Timone, i Sassi e la Casa delle Tecnologie, di Zes e Zona franca urbana, di centri di formazione chiusi (emblematico la storia di quello che è nel Paip) ma senza che si vedano scelte chiare e investimenti sul territorio.



Basta passerelle e chiacchiere da campagna elettorale perenne. Servono i fatti. Dipenderà da quanto istituzioni, buona politica (sottolineamo questo aspetto) nei luoghi dove Matera deve esserci e farsi sentire, associazioni imprenditoriali riusciranno a fare per lavorare di pialla come fece l’artigiano Giuseppe, padre di Gesù e figlio di un falegname, come ha ricordato don Filippo, che ha offerto il ” La” a quanti si sono impegnati per fare la propria parte.



Da Franceschino Santantonio al prefetto Rinaldo Argentieri, dall’assessore comunale alle Attività Produttive Giuseppe Digilio al consigliere regionale Piergiorgio Quarto a quello comunale Pasquale Doria e altri che hanno offerto utili spunti per ”vedere cosa si può fare, per affrontare la crisi”.Per esempio l’istituzione di un tavolo di confronto presieduto dal Prefetto che si riunisca periodicamente nel Paip, magari in quel laboratorio di cose da fare che ha mandato avanti progetti come Zfu e Zes, che attendono una svolta da ”cultura di impresa”,ma rimboccandosi le maniche. Al Comitato spontaneo del 1 Maggio l’impegno ad azionare la pialla per modellare il legno per l’impalcatura” della ripresa…perchè da giugno il barometro della crisi, senza correttivi, rischia di volgere a tempesta. Il ristoro si chiama lavoro, ma con dignità.