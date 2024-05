Lavori sulla SS 96 Altamura- Bari…Pazienza per 15 giorni

Da parte ponti festivi, gli eventi di Federicus e la festa di Sant’Irene è tempo di mettere mano a lavori di viabilità, per ripristinare flussi di traffico in sicurezza lungo la statale 96 che da Altamura conduce a Matera, Bari e Gravina. Gli interventi, per la sostituzione dell’impalcato su via Santeramo dureranno fino al 28 maggio prossimo. La Polizia Locale ha indicato una viabilità alternativa. Un po’ di pazienza. Poi deviazioni e disagi saranno un ricordo. Ma i lavori vanno fatti.



Avviso: ordinanza per lavori al ponte in via Santeramo

Per i lavori ANAS di sostituzione dell’impalcato del ponte della strada statale 96, a partire da oggi e per la durata di 15 giorni, fino al 28 maggio 2024, è in vigore l’ordinanza dirigenziale di Polizia locale n. 04/03/24 che prevede la chiusura temporanea di via Santeramo in Colle, nel tratto compreso tra la rampa di accesso della SS 96 in direzione Matera e la rampa di accesso sulla SS 96, in direzione Bari. Sono stati stabiliti i percorsi alternativi che vengono indicati sul posto da apposita segnaletica (tali percorsi sono differenti a seconda della categoria dei veicoli, così come indicati nel provvedimento, pubblicato sul portale istituzionale: https://www.comune.altamura.ba.it/index.php/it/novita/comunicati-stampa/item/3252-comunicato-relativo-ad-ordinanza-dirigenziale-n-175-chiusura-temporanea-via-santeramo-in-colle).

Ferma restando l’importanza dei lavori da eseguire, da cui deriva la necessità di disporre delle modifiche alla circolazione stradale, con la suddetta ordinanza il Comando di Polizia Locale ha stabilito misure in grado di ridurre quanto più possibile i disagi e di ridurre anche gli impatti inquinanti dell’attraversamento di mezzi pesanti nell’abitato.



Avviso: 4° appuntamento di “Primavera al cinema”

Prosegue mercoledì 15 maggio il programma dell’Amministrazione comunale “Primavera al cinema” che prevede l’accesso gratuito al cinema Mangiatordi per le donne dai 60 anni in su e per gli uomini dai 65 anni in su.

Il film in calendario, con proiezione alle ore 19.00, è “Il gusto delle cose” con la regia di Tran Anh Hung, premiato l’anno scorso al Festival di Cannes. Si ricorda che i biglietti si ritirano allo sportello del segretariato del Centro sociale anziani polivalente in viale Martiri del 1799. Il programma si concluderà il 20 maggio.

