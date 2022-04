Corsi e ricorsi storici. La storia ultra secolare del progetto di collegamento di Matera alla rete nazionale delle ferrovie, del Regno prima e dello Stato Rfi oggi, pare- ma siamo come san Tommaso- giunta alla posa dei binari, con l’approvazione del progetto da parte della Regione Basilicata, che prelude al bando di gara. Ma occorre vigilare fino in fondo, come riporta un articolo del quotidiano ”La Scintilla” disponibile in formato digitale sul sito della Biblioteca digitale italiana www.internetculturale.it A titolare ” Una buona notizia” , infatti, era stato, il 17 agosto 1901, il settimanale cattolico ” La Scintilla” , organo ufficiale per le Diocesi di Acerenza, Matera, Marsico, Potenza e Venosa, commentando l’iniziativa, “appresa dai giornali di Napoli e dalla Tribuna di Roma, dell’avvocato Niccola (con due ‘c’) De Ruggieri’ che si era presentato all’on. Girolamo Giusso(ministro dei Lavori Pubblici del Governo Zanardelli ndr) ed ha con molto affetto patrocinato la causa della nostra ferrovia, ottenendo dal Ministro le migliori assicurazioni in vantaggio di Matera”.



E il cronista, avv. M. Pelillo, aggiunge che ”già prima che i giornali recassero il fatto a conoscenza di tutti, l’avv. De Ruggieri ne aveva informato il sindaco di Matera mercè un telegramma speditogli da Roma, appena lasciò il gabinetto del Ministro. Ecco una cosa veramente ben fatta, uno di quei tratti di energia che onorano altamente coloro che li compiono. Io so con quale fede di Apostolo il mio amico De Ruggieri ha sostenuto la necessità della ferrovia per Matera e con quale abnegazioni ha saputo affrontare non lievi nè poche difficoltà, sacrificando, tempo, lavoro e danaro, io che sono stato e sono stato l’ultimo tra i suoi collaboratori ed affrontai con lui lo scherno, la impopolarità e i mezzi adoprati per intralciare il cammino dell’opera davvero grandiosa, io immagino con quale calore avrà egli parlato all’on. Ministro e come avrà saputo fargli toccare con mano la evidente giustizia di quello che noi domandiamo” . Segue altre considerazioni su quanti abbiano remato conto la realizzazione del collegamento di Matera alla rete delle regie ferrovie italiane, sull’apertura e il sostegno dei cattolici verso il progresso che ringraziano ”stringono la mano al parlamentare de Ruggieri per quanto fatto nell’interesse della città e sulla necessità di tenere gli occhi aperti affinchè il progetto si realizzi.



” …Con questo- conclude il redattore de La Scintilla- non è però esaurito il compito nostro. Dormire sulle buone notizie è come impigrirsi negli ozi della vittoria. Occorre insistere sempre. Ed io non cesserò di farlo da queste colonne. Perchè,per esempio- conclude- non tenere un comizio a riguardo? Perchè non mandare al Ministro il voto di tutta la popolazione. Vedrò e se non si troverà inopportuna la mia proposta, cercherò che sia tradotta in fatto”. Attendiamo i fatti: La pubblicazione del bando di gara, l’espletamento e l’aggiudicazione entro l’anno, per la Ferrandina- Matera-La Martella se non ci saranno intoppi o ricorsi. Completamento dei lavori entro il 2026. E servirà vigilare con occhi e orecchie aperti sul prolungamento della tratta in direzione adriatica. Per ora tre ipotesi (una delle quali prevede il possibile utilizzo della trincea delle Fal). Finora silenzio su questo progetto e su risorse. Serve far scoccare una scintilla e un incendio…