Lavori in attesa di riprendere all’ex caserma della forestale

E’ bastato il ritrovamento di un tubo in amianto, materiale un tempo diffuso nel settore delle costruzione e dell’impiantistica, per fermare a Matera i lavori nella ex caserma del Corpo Forestale di via Nazionale. Tubo, da quanto abbiamo appreso, messo in sicurezza in un sacco -come da prassi- in attesa che una azienda specializzata del settore proceda alle operazione di prelievo e smaltimento. Nel frattempo lavori sospesi per qualche giorno. Poi si riprenderà, secondo il programma di demolizione e ricostruzione, come appreso da uno dei progettisti. Tutto qui dopo la ridda di voci incontrollate sulle cause della chiusura, temporanea, del cantiere. E’ bastata una verifica per conoscere i motivi del fermo di cantiere e sui tempi di ripresa dei lavori.