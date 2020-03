Ne avevamo parlato nell’agosto scorso https://giornalemio.it/cronaca/la-provincia-di-matera-ammoderna-la-sp-271-per-jesce-e-per-il-tratto e dopo l’inevitabile iter amministrativo il cantiere è stato avviato lungo la strada provinciale che da Matera porta alla strada provinciale 271. I mezzi di movimento terra stanno facendo il loro lavoro e quanti devono raggiungere il sito industriale sono obbligati a proseguire dritto,per una trasversale, che consente di raggiungere l’area di Jesce più avanti. Qualche comprensibile disagio, ma è nella logica delle cose e dei tempi di cantiere. I lavori, come indicammo nel servizio sopracitato e che riportiamo di seguito, dureranno un anno. E’ auspicabile che anche dal versante pugliese si muova qualcosa, viste le ristrettezze della carreggiata e la presenza dei territori della provincia di barese di Santeramo in Colle e Altamura. Magari Province e Consorzio per lo sviluppo industriale potrebbero fare un passo avanti su questo tema. Del resto la crescita produttiva delle aree è legata alle infrastrutture. E ognuno deve fare la propria parte visto che si parla, ma finora è accaduto poco o nulla, di zone economiche speciali di Bari-Adriatica-Brindisi e di Taranto-Basilicata.



IL SERVIZIO PUBBLICATO NELL’AGOSTO 2019

Lavori affidati di messa in sicurezza, adeguamento della carreggiata e realizzazione anche di un viadotto per bypassare i tratti pericolosi della strada provinciale 271, che collega le province di Matera e Bari dall’innesto con la vecchia statale Appia all’ingresso della Città dei Sassi fino a Santeramo in Colle (Bari) . Ad annunciarlo il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, e con un investimento complessivo ( Iva e oneri compresi) di tre milioni di euro. Durata degli interventi,affidati alla Dalmar di Pistcci , un anno, su progetto degli uffici tecnici della Provincia. l’Un progetto atteso e non più rinviabile. Pericolosa, angusta e con tutti i limiti di una strada progettata nella seconda metà del secolo scorso , su un tracciato che andava bene quando a transitare erano mezzi agricoli e braccianti: da Matera a Santeramo in Colle all’incrocia con la strada per ” Murgia Catena ” che porta ad Altamura. Ma ora, e non da oggi, la presenza di un’area industriale che appartiene a tre Comuni-come quella di Jesce- e un traffico intenso di tir e veicoli di ogni dimensione e cilindrata, impone che dal versante pugliese ci sia la stessa attenzione. L’intervento della Provincia di Matera, come è logico che sia, arriva al limite delle due province a ridosso di un pericoloso incrocio con rotatoria dal fondo dissestato, che è in territorio pugliese. E lì dopo il rettilineo che delimita l’area industriale cominciano tornanti e curve a gomito, che con il maltempo, nebbia , neve e ghiaccio costituiscono un grave problema di sicurezza. E’ auspicabile che il Presidente della Provincia di Bari, Francesco Ventola, insieme ai sindaci della zona, affrontino la questione adeguamento un’arteria importante per la viabilità comprensoriale.C’è poi un progetto ormai trentennale nel cassetto, che è l’itinerario ”bradanico salentino” e che consentirebbe di tagliare la testa al toro. Ma è nel cassetto in attesa che qualcuno lo riapra. Nel frattempo, tornando sul versante materano, è opportuno che si faccia qualcosa per sistemare l’incrocio davvero pericoloso sulla statale ”Appia” diretto alla Sp 271 e a Laterza, in direzione Italcementi e Parco della Murgia. Al dinamico presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, il compito -insieme alla capace struttura tecnica- di ripiegarsi(frase fatta) sull’annoso problema. Come fatto per il polivalente di Pisticci,le cui vicende risalgono alla giunta guidata dall’ex presidente dell’Ente Rocco Grieco.