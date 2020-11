In questi mesi i lavoratori ex mobilità in deroga ed ex reddito minimo d’ inserimento della Basilicata impegnati nella forestazione – dichiara l’Assessore all’ Agricoltura del Comune di Ferrandina, Angelo Zizzamia – hanno eseguito nel corso delle attività presso il nostro Comune, importanti e ripetuti interventi di manutenzione e pulizia del verde urbano e delle strade rurali.Oltre a svolgere una attività di prevenzione al dissesto idrogeologico, alla riqualificazione del verde urbano e del patrimonio agroforestale, detti interventi, in concomitanza agli interventi e ai lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale programmati dall’ Amministrazione Comunale hanno consentito di migliorare la fruibilità nelle aree rurali della Città.

Nell’ambito delle loro attività, inoltre, gli operatori del Consorzio di bonifica, sono stati impegnati in una serie di interventi di manutenzione del reticolo idrografico ricadente nell’area industriale di Ferrandina, intervenendo alla disostruzione di canali e fossi demaniali, ripristinando così la funzionalità idraulica, interventi quanto mai utili per il territorio e per le imprese. Ed è giusto e doveroso fare di tutto per salvaguardare questo capitale umano fatto di uomini e donne che hanno dimostrato con il lavoro di aver raccolto la sfida di un progetto di riqualificazione anche in chiave personale. Per questo – conclude l’ Assessore Zizzamia – condivido l’appello che i lavoratori hanno rivolto al Presidente Bardi affinchè si esca da questo regime di incertezza e si consolidi e si valorizzi nella forestazione questo percorso anche occupazionale. Siamo convinti che ci siano i margini per arrivare ad una soluzione positiva della questione con le organizzazioni sindacali, anche sulla base dei risultati ottenuti fin qui ed in ragione di ciò siamo disponibili al confronto.