Lavoratori egiziani ”irregolari” in Italia. Quattro arresti nel Materano

L’avevano pensata bene ma i nodi prima o poi vengono al pettine e allora arriva l’indagine che mette fine a progetti, che consentivano di portare in Italia lavoratori egiziani con ingressi e documentazione irregolare. Così, come riporta una nota della Procura della Repubblica di Matera a firma del procuratore Alessio Coccioli, quattro persone sono state arrestate (tre in carcere e una ai domiciliari) con l’accusa di aver favorito l’ingresso e la permanenza irregolare di stranieri in Italia,oltre a truffa aggravata e falsificazione di documenti. L’attività è stata coordinata dalla Procura di Matera ed eseguita da Polizia e Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro della Città dei Sassi.

Gi indagati – in base all’ipotesi accusatoria- utilizzando società e ditte nei settori agricolo ed edile – avrebbero organizzato un sistema per favorire l’ingresso e la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari, provenienti per gran parte dall’Egitto, dietro il pagamento di somme comprese tra gli otto e i diecimila euro per ciascuna persona. L’ingresso era garantito con l’impiego o il confezionamento di

documenti amministrativi apparentemente riconducibili ai “nulla osta” per lavoro subordinato stagionale, poi presentati alle autorità consolari come presupposto per il rilascio del visto.



COMUNICATO STAMPA

Nella mattinata odierna, personale della Sezione di Polizia Giudiziaria

aliquote Polizia di Stato e Carabinieri presso la Procura della Repubblica di

Matera ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari

personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di

Matera nei confronti di quattro persone. L’attività investigativa è stata

coordinata da questa Procura ed eseguita dalla Sezione di P.G. della Polizia di

Stato e dai CC. del Nucleo Ispettorato Lavoro di Matera.

Secondo l’ipotesi accusatoria allo stato degli atti, gli indagati – operanti

attraverso società e ditte formalmente attive nei settori agricolo ed edile –

avrebbero organizzato un sistema volto a procurare l’ingresso in Italia e a

favorire la permanenza di cittadini extracomunitari, prevalentemente egiziani,

dietro il pagamento di somme tra 8.000 e 10.000 euro per ciascuna persona.

In tale contesto sarebbero stati utilizzati o confezionati documenti

amministrativi apparentemente riconducibili ai “nulla osta” per lavoro

subordinato stagionale, poi esibiti alle autorità consolari quale presupposto

per il rilascio del visto.

Gli approfondimenti, sviluppati su delega della Procura, hanno fatto

emergere anomalie documentali sui nulla osta prodotti rispetto a quelli

effettivamente emessi dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della

Prefettura di Matera: in più casi i documenti riportavano la data del 27 marzo

2023 (giorno di “click day”) e numerazioni non corrispondenti ai protocolli

reali risultanti presso l’Autorità amministrativa.

Parallelamente, sarebbe stata promessa un’assunzione presso imprese

prive di reale operatività o inattive; una volta giunti in Italia, diversi stranieri

non risultavano regolarmente assunti né veniva perfezionato il contratto di

soggiorno in Prefettura, determinandosi così situazioni di irregolarità e

vulnerabilità personale, oltre al danno economico connesso alle somme

versate.

Sulla base delle risultanze raccolte, il G.I.P. ha applicato misure

cautelari: custodia cautelare in carcere per tre persone e arresti domiciliari per

una persona, il tutto con riferimento alle contestazioni principali.

Le ipotesi di reato contestate sono il favoreggiamento dell’ingresso e

della permanenza irregolare di stranieri nel territorio dello Stato, la truffa

aggravata e la falsità in atti in relazione a certificazioni amministrative.

Il procedimento trae origine da una segnalazione delle autorità

consolari italiane in Egitto (Ambasciata al Cairo), che riferivano di nulla osta

presentati da cittadini stranieri non corrispondenti alle trasmissioni

telematiche istituzionali e con profili di inautenticità. Da tale input si è

sviluppata l’indagine coordinata dalla Procura.

Le persone offese individuate allo stato sono numerose

(complessivamente oltre venti i cittadini egiziani menzionati negli atti), con

somme richieste/versate nell’ordine di migliaia di euro per ciascun caso. Gli

accertamenti proseguono per ricostruire integralmente i flussi economici, le

singole posizioni delle presunte vittime e l’eventuale coinvolgimento di altri

soggetti.

Si rappresenta che le misure cautelari sono state adottate sulla base di

ipotesi accusatorie allo stato degli atti. Gli indagati sono da ritenersi non

colpevoli sino a sentenza definitiva di condanna; le eventuali responsabilità

saranno accertate nel contraddittorio con le difese e nelle ulteriori fasi

processuali.

La diffusione della presente nota avviene in ragione di un obiettivo

interesse pubblico alla conoscenza dei fatti oggetto di indagine, attesa la

delicatezza dei profili coinvolti (gestione dei flussi migratori, tutela dei

lavoratori stranieri e contrasto a fenomeni di sfruttamento).

Matera, 17 settembre 2025

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Alessio Coccioli