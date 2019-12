“L’AVIS di Tricarico –si legge in una nota– tira le somme del 2019 e pensa già alla programmazione del 2020. Il direttivo in carica, presieduto da Paolo Fedele, esprime una grande soddisfazione per le 300 donazioni avvenute in questo 2019 e per i nuovi donatori iscritti. L’associazione chiude l’anno con 214 soci donatori, di cui 21 nuove iscrizioni.”

«Questo risultato – commenta il Presidente – rivela quanto la comunità tricaricese, tra cui molti giovani, sia sempre più consapevole dell’importante gesto solidale di donare il sangue. Risultato che è stato reso possibile anche grazie alla sempre più grande squadra di volontari. Un ringraziamento va anche al mondo della scuola, con la quale si crea il contatto diretto con gli studenti nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico, che rappresenta uno dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità».

L’associazione festeggerà l’arrivo del nuovo anno insieme a Zio Ludovico e al suo Ludo Park, la Ludoteca itinerante, nell’ambito del progetto Civitas Hub (progetto nato dalla volontà della stessa Avis di Tricarico in collaborazione con le associazioni “Planar” e “Genius Cultura”).

Una serata tutta dedicata ai giochi di società che si terrà il 3 gennaio dalle ore 17:30 presso la Casa delle Associazioni in Via Rocco Scotellaro.

Zio Ludovico ha la finalità di proporsi come aggregatore nel nome di interessi ed attività culturali diverse, accendendo una luce sul ritorno a “giocare” e a farlo seriamente e con leggerezza.

L’appuntamento con la prossima donazione è invece per sabato 4 gennaio 2020.