L’Avis comunale di Matera incontra gli alunni del liceo scientifico Dante Alighieri

Sensibilizzare alla donazione di sangue come gesto consapevole e naturale. E’ stato questo lo scopo dell’incontro svoltosi lo scorso 3 febbraio tra i volontari dell’Avis comunale di Matera rappresentati da Isa Venezia e il dott. Tonino Valentino e i ragazzi del quinto anno del liceo scientifico Dante Alighieri.

Quando pensiamo all’AVIS, la prima immagine è quella di un braccio teso e di una sacca che si riempie. Potrebbe in qualche modo impressionare i giovani alla prima donazione, ma, come sempre, loro sanno sorprenderci. È quello che è accaduto durante l’incontro. I ragazzi hanno compreso che quella immagine potente è il simbolo di un gesto che salva la vita. Le loro domande, il vivo interesse, l’attenzione manifestata hanno confermato la validità di questi incontri nelle scuole superiori che ormai rappresentano una tradizione consolidata da ben venticinque anni. In questo modo i volontari Avis di Matera diventano Ambasciatori di Vita che si fanno carico di una missione culturale: trasformare la donazione da evento sporadico a scelta di vita consapevole. Portare i valori del dono tra i banchi, parlando ai giovani di stili di vita sani e solidarietà è coltivare i “donatori di domani”. Avis comunale di Matera, per questo, affronta la sfida del ricambio generazionale con sempre grande convinzione ed entusiasmo.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.