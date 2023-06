L’autismo in età adulta: a Bernalda un convegno dei Padri Trinitari

Operatori, esperti del settore, docenti universitari e rappresentanti del mondo istituzionale ed ecclesiastico parteciperanno ad una giornata di formazione ed approfondimento sui disturbi dello spettro autistico.

“L’eterogeneità della sintomatologia nell’autismo e la presenza, assai frequente, di comorbilità neurologiche, psichiatriche e mediche richiede grande attenzione nell’organizzazione dei servizi e degli interventi. La nostra iniziativa intende illustrare l’intero processo di presa in carico, con particolare attenzione alla sfera adulta dell’assistito”. Con queste parole, il rettore dei Centri di riabilitazione (Cdr) di Venosa e Bernalda, Vito Campanale, introduce il convegno di formazione e divulgazione dal tema “Disturbi dello spettro Autistico: diagnosi e strategie di intervento nell’adulto”.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto dei Padri Trinitari si svolgerà sabato 3 giugno, con inizio alle ore 9, nella Domus Padri Trinitari in contrada Scorzone a Bernalda, in provincia di Matera. Alla presenza di operatori del settore, di esponenti istituzionali, del mondo ecclesiastico e del sistema sanitario lucano interverranno luminari ed esperti di riferimento per affrontare tematiche che interessano i disturbi dello spettro autistico, con una particolare attenzione alla condizione degli adulti. Oltre ad offrire un significativo momento di approfondimento, il convegno consentirà ai partecipanti di conseguire 6 crediti formativi Ecm per le professioni sanitarie (medici, infermieri, fisioterapisti, educatori, psicologi)”.