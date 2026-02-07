L’auspicio di Adriana: Che FermaSangià diventi anche centro di quartiere.

Non poteva mancare all’inaugurazione di una importante funzione di valenza sociale nel suo quartiere, San Giacomo,e in quella struttura – cantiere chiusa da tempo che da piccola ha visitato scavalcando la recinzione. E Adriana Violetto, avvocato e consigliere comunale, nel futuro di quella che dalla Prima Repubblica sarebbe dovuta diventare una biblioteca di quartiere. Oggi, grazie a fondi del Pnrr, e a una intesa tra il Comune di Matera e la cooperativa ”Il Sicomoro” ospita una struttura riabilitativa che educa all’autonomia https://giornalemio.it/cronaca/disabilita-e-solidarieta-nella-biblioteca-che-educa-allautonomia/. Adriana Violetto, che ricorda don Franco Taccardi parroco di San Giacomo scomparso nel 2013, auspica che quella struttura vada oltre i fondi del Pnrr e possa diventare anche un centro di quartiere. L’impegno di tutti per raggiungere questi obiettivi.



LE RIFLESSIONI DI ADRIANA VIOLETTO

Per chi, come me, è cresciuto a San Giacomo, facendo veramente e profondamente parte della comunità del quartiere, oggi è davvero un giorno speciale. Finalmente ha un senso (e che senso!) l’immobile comunale nato come biblioteca, ma che nei suoi 40 anni di vita non ha mai ospitato anima viva. Salvo diventare, a volte, triste rifugio di qualche povero clochard.

Oggi vi risiedono 8 persone diversamente abili (si spera possano diventare 12), impegnate in un progetto di vita autonoma, portato avanti da Il Sicomoro, con fondi del PNRR reperiti dal Comune di Matera. Ora, tutti gli attori pubblici e privati devono impegnarsi perché il progetto non termini con i fondi PNRR, ma prosegua negli anni, dando una speranza di vita dignitosa agli ospiti e alle loro famiglie.

Mi auguro che diventi anche un centro di quartiere, che sappia accogliere i suoi abitanti.

È un grande giorno per Matera e per San Giacomo. Nel mio cuore lo dedico al caro Don Franco Taccardi.

Che duri.

