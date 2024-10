Laurenzana: rievocazione storica sulle gesta del brigante Taccone

La rievocazione storica “Laurenzana 1809, Il Brigante Taccone, Re di Calabria e Basilicata” è un evento ideato, sviluppato e realizzato dalla Pro Loco “Universitas Laurentianae”, che avrà luogo il prossimo 5 ottobre 2024 nel centro storico e nel Castello di Laurenzana.

È finalizzata alla riscoperta di una pagina di storia locale che si intreccia con quella più vasta, e ben più importante del brigantaggio, nel Regno di Napoli, tra il decennio francese e la restaurazione borbonica, periodo storico che va dal 1806 al 1815.

In scena le vicende del brigante laurenzanese, Domenico Rizzo, soprannominato Taccone, che operò in Basilicata, in Calabria e in Terra di Lavoro, divenendo non solo uno dei più temibili briganti del tempo, ma anche uno tra i massimi ricercati dall’esercito francese.

L’evento giunto nel 2024 all’ottava edizione, negli anni è cresciuto come manifestazione ottenendo vari riconoscimenti come l’iscrizione nell’elenco delle Rievocazioni Storiche Italiane del Ministero della Cultura avvenuta nel 2021, nel 2022, nell’ambito del Progetto “Mappatura delle rievocazioni storiche” condotto dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) del Ministero della Cultura, è stato selezionato, unico in Basilicata, tra le 25 rievocazioni storiche meritevoli scelte in tutta Italia, nel 2023 ha ricevuto il “Marchio di Qualità” dell’Ente Pro Loco Italiane riconoscimento dato alle migliori rievocazioni storiche italiane, Premio consegnato a Roma il 12 marzo 2024 presso il Senato della Repubblica.

La rievocazione storica che avrà inizio alle ore 19:00 del prossimo 5 ottobre sarà arricchita da un percorso enogastronomico alla scoperta delle eccellenze locali e dalla musica degli Amarimai. Ingresso libero.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.