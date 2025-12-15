Laurenzana protagonista del turismo esperienziale: il Press & Stakeholders Tour, il racconto di una giornata di grande valore per il territorio

Si è conclusa ieri una meravigliosa giornata dedicata alla promozione turistica di Laurenzana, che ha visto la realizzazione di un press e stakeholders tour capace di riunire esperti del settore, operatori turistici, guide ambientali, scout e giornalisti, in un clima di partecipazione, scoperta e condivisione. Cuore dell’iniziativa è stata la Riserva Naturale dell’Abetina di Laurenzana, suggestivo palcoscenico nel quale l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco hanno accolto i partecipanti presentando le straordinarie opportunità escursionistiche e il patrimonio naturalistico unico dell’area protetta, inserita nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano. Guidati da Lorenzo Pavese e Rocco Ferrari, i partecipanti hanno attraversato un bosco di altissimo valore naturalistico, ricco di biodiversità e caratterizzato da alberi monumentali, fino a raggiungere la cima del Monte Cardarosa, da cui è stato possibile ammirare un panorama mozzafiato sulla natura incontaminata del territorio.

Nel corso della giornata, anche il momento del pranzo è stato parte integrante dell’esperienza turistica proposta. Ai partecipanti è stato infatti offerto lo stesso menù che troveranno i futuri visitatori di Laurenzana, interamente a base di prodotti tipici locali: dalle immancabili bombette con la nuglia laurenzanese, alle patate ripiene, fino ad altre specialità della tradizione, a testimonianza di una gastronomia autentica che rappresenta uno dei pilastri dell’identità del borgo. Nel pomeriggio, l’attenzione si è spostata nel borgo di Laurenzana con la visita guidata a cura di Andrea Crisci. Particolarmente apprezzata la tappa alla Chiesa Madre, custode delle spoglie del Beato Egidio e di importanti opere d’arte, così come la visita al Castello, arricchita dalla proiezione dell’esperienza multimediale “Misteri al Castello”, capace di coinvolgere i visitatori in un affascinante viaggio nella storia locale.

La giornata di ieri rientra nel più ampio progetto “Laurenzana Turistica”, finalizzato a rafforzare l’identità e la visibilità del borgo. Il progetto ha previsto l’installazione di cinque pannelli di promozione turistica: uno a Laurenzana, due lungo la SP 32 dall’uscita di Albano di Lucania fino a Calvello, uno a Pietrapertosa e uno a Castelmezzano, creando così una rete informativa strategica nel contesto delle Dolomiti Lucane. A questo si affianca l’utilizzo di visori 3D, che consentono di esplorare virtualmente il borgo e i suoi luoghi simbolo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Pro Loco di Laurenzana, Giovanni Moreno: «La giornata di ieri ha dimostrato quanto Laurenzana abbia da raccontare. Con il progetto “Laurenzana Turistica”, i pannelli informativi e l’uso dei visori 3D stiamo costruendo un nuovo modo di promuovere il nostro borgo, più moderno, immersivo e capace di emozionare. Anche la scelta di far vivere ai partecipanti la nostra cucina tipica va nella direzione di un turismo autentico e consapevole».

Nel corso dell’iniziativa, il Sindaco di Laurenzana, Giuseppe Trivigno, ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione sul tema dell’accoglienza: «È importante evidenziare i lavori di riqualificazione realizzati nelle strutture di Acque della Pietra e Acqua del Prosciutto, per un investimento complessivo di circa 500.000 euro. Oggi entrambe le strutture sono pienamente fruibili, arredate e dotate di elettrodomestici, pronte ad accogliere turisti di ogni tipologia. Ora la sfida è individuare una gestione stabile e istituzionalizzare l’accoglienza, evitando che in futuro le strutture possano nuovamente deteriorarsi. Ad Acque della Pietra disponiamo di 26 posti letto che, con l’organizzazione tipica del mondo scout, possono ospitare fino a 40-50 persone. Per Acqua del Prosciutto stiamo invece immaginando una funzione diversa, con una struttura centrale destinata a sala accoglienza, bar e servizi, affiancata da cinque bungalow, di cui uno accessibile a persone diversamente abili».

La Pro Loco di Laurenzana ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al press e stakeholders tour di ieri, con l’auspicio che l’esperienza vissuta possa tradursi in nuove sinergie e in una promozione sempre più efficace del territorio. Laurenzana si conferma così una destinazione ideale per chi cerca un autentico connubio tra natura, arte, storia e tradizioni enogastronomiche.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.