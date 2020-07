E’ in programma domani la tradizionale asta dei torelli di razza podolica organizzata dall’Associazione regionale allevatori di Basilicata in tandem con l’Associazione nazionale allevatori bovini italiani carne (Anabic). L’appuntamento è per le 10 e 30 presso il centro selezione torelli Podolica di Laurenzana (PZ). Prima dell’inizio dell’asta previsto un saluto delle autorità, saranno presenti sia l’assessore regionale all’Agricoltura, Francesco Fanelli, che l’assessore alla Sanità, Rocco Leone. Venticinque i migliori tori scelti su una platea di 45 vitelli, allevati per sei mesi presso la struttura di Laurenzana. “Sono stati controllati sanitariamente – evidenzia il presidente dell’Ara Basilicata, Palmino Ferramosca – valutati sulla base del coefficiente di imparentamento con la popolazione, testati in prova di performance per Amg, morfologia e temperamento e , infine, valutati da tre esperti di razza per la caratterizzazione fenotipica”. Interessanti le modalità di svolgimento dell’asta. “I capi, come di consueto, saranno aggiudicati al migliore offerente – informa il direttore Ara, Giuseppe Brillante – su giudizio insindacabile del banditore anche sulla base delle indicazioni fornitegli dagli assistenti ufficiali d’asta, tutti nominati da un’apposita commissione. Le offerte per alzata di mano si intendono per aumenti progressivi di 100 euro. Al proprietario dell’animale posto all’asta è fatto divieto di avanzare direttamente l’offerta. Prima dell’inizio dei lavori è tenuto a presentare alla Commissione d’asta una busta chiusa contenente il prezzo minimo che intende realizzare per ciascun capo, al di sotto del quale – conclude Brillante – può esplicitamente chiedere, mediante l’apertura della busta stessa, il ritiro del toro”. Una manifestazione quella di quest’anno all’insegna del rispetto della normativa anticovid, infatti i partecipanti saranno limitati, saranno ammessi solo coloro che hanno provveduto a prenotarsi presso le sedi dell’Ara Basilicata e di Anabic.