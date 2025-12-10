Laurenzana, al via la 46esima edizione l’asta degli arieti di razza merinizzata italiana,

Giovedì 11 dicembre alle ore 11 presso il centro genetico di contrada “Acqua del salice” a Laurenzana,si terrà la 46esima edizione l’asta degli arieti di razza merinizzata italiana, in programma . Anche quest’anno protagonisti anche gli arieti di razza “Gentile di Puglia”, a rischio estinzione, considerata tra le razze della biodiversità che rientrano nel bando “Allevatori Custodi”, a triplice attitudine latte, carne e lana. L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale della pastorizia, dall’Associazione regionale allevatori della Basilicata, oltre che dalla Regione Basilicata. All’asta in totale una quarantina di capi provenienti da allevamenti del Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata, che hanno concluso il ciclo di performance test. All’iniziativa parteciperà anche l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala. “E’ un appuntamento molto atteso dagli allevatori – spiega il presidente di Ara Basilicata, Palmino Ferramosca – perché permette di migliorare gli allevamenti. Ogni ariete, oltre ad aver superato le prove di performance test e l’esame morfologico ha un proprio indice genetico per l’accrescimento, che esprime il valore genetico riproduttivo per la produzione di carne”.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.