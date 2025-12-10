mercoledì, 10 Dicembre , 2025
Laurenzana, al via la 46esima edizione l’asta degli arieti di razza merinizzata italiana,

Di Anna Giammetta

Giovedì 11 dicembre alle ore 11 presso il centro genetico di contrada “Acqua del salice” a Laurenzana,si terrà la 46esima edizione l’asta degli arieti di razza merinizzata italiana, in programma . Anche quest’anno protagonisti anche gli arieti di razza “Gentile di Puglia”, a rischio estinzione, considerata tra le razze della biodiversità che rientrano nel bando “Allevatori Custodi”, a triplice attitudine latte, carne e lana. L’evento è organizzato dall’Associazione nazionale della pastorizia, dall’Associazione regionale allevatori della Basilicata, oltre che dalla Regione Basilicata. All’asta in totale una quarantina di capi provenienti da allevamenti del Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia e Basilicata, che hanno concluso il ciclo di performance test. All’iniziativa parteciperà anche l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Carmine Cicala. “E’ un appuntamento molto atteso dagli allevatori – spiega il presidente di Ara Basilicata, Palmino Ferramosca – perché permette di migliorare gli allevamenti. Ogni ariete, oltre ad aver superato le prove di performance test e l’esame morfologico ha un proprio indice genetico per l’accrescimento, che esprime il valore genetico riproduttivo per la produzione di carne”.

