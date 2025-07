L’Augusto furioso…nel caos calmo della navigazione di Nicoletti?

Che le acque non fossero proprio calme, all’interno dela flottiglia che accompagna la traversata del Sindaco Antonio Nicoletti verso il tentativo di approdo all’isola che (ancora) non c’è di una maggioranza consiliare, era nell’aria. Così come era nota la legittima aspirazione di un esponente storico della destra materana, con una lunga esperienza sugli scranni consiliari, come Augusto Toto alla carica di Presidente del Consiglio comunale. Una aspirazione che sembrerebbe però non poter avere alcuna possibilità di essere soddisfatta, dati cause e premesse di questa ballerina consiliatura segnata da due “non vittorie” complete, una delle quali riguarda la compagine del Sindaco Nicoletti, per l’appunto. Circostanza abbastanza urticante e difficile da digerire anche da parte di chi, pur dotato di una dura scorza da “militante” tutto d’un pezzo quale è sempre stato, aveva già dovuto mettere da parte anche l’aspirazione ad essere il candidato sindaco del centro destra a queste ultime amministrative. Ed assistere disciplinatamente al suo partito, FdI, che in prima battuta aveva scelto il segretario regionale Piergiorgio Quarto per poi (causa vicende giudiziarie non risolte di quest’ultimo) virare in corsa su Antonio Nicoletti, con la somministrazione della benedizione di Via della Scrofa nella piazza materana operata direttamente da Giovanni Donzelli. Ma dopo l’insediamento del Consiglio comunale, con l’anatra zoppa da assistere per cercare di farla zompettare il più possibile sino all’ambizione di guarirla del tutto, mediante acquisizione delle stampelle necessarie a darle il sostegno minimo necessario, Toto ha cominciato ad inanellare una serie di “assenze giustificate“, apparse immediatamente sospette. Sino a questi ultimi giorni in cui qualcosa si deve essere rotto. Con i segnali di un disagio che si sono susseguiti uno dopo l’altro, sino a quello eclatante di ieri sera consistente nel post diffuso dal consigliere sulla propria pagina facebook. Eccolo:

“Certe volte la persona per cui ti prenderesti un proiettile è quello che ti spara!” Parole durissime, rivolte ad una persona specifica: Il sindaco? Un alto dirigente del suo partito? Altri? Non è dato sapere. Un post che giunge a distanza di un paio di giorni da un altro altrettanto esplicito nel senso e probabilmente avente lo stesso destinatario. Un Pinocchio che sembra voler additare un “bugiardo“, qualcuno che promette qualcosa e non mantiene.

Chi avrebbe proposto cosa e non mantenuto? Sembra di essere al cospetto di una pentola a pressione che starebbe lì lì per esplodere. Ci raccontano anche di una agitata riunione che si sarebbe tenuta giovedì sera con la presenza sia del Sindaco che di Toto e da cui quest’ultimo ad un certo punto sarebbe andato via abbastanza indispettito per usare un eufemismo. Cosa c’è di vero? E se è vero, come andrà a finire? Il tutto si ricomporrà e il bravo militante Toto si acconcerà in qualche modo a fare il proprio dovere a sostegno di una impresa amministrativa ad esito ancora incerto? Oppure anche per la pazienza di uno con la schiena dritta come lui è giunto il punto in cui la misura è colma e, come si dice “il troppo è troppo“? E in quest’ultima fattispecie cosa comporterà? Non è dato sapere. Vedremo se e quando il diretto interessato intenderà chiarire anche all’opinione pubblica materana sia quanto per ora accade sotto traccia, che il senso di questi segnali mediatici sublimali indirizzati a chi dovrebbe intendere cosa potrebbe accadere a breve. Magari ci dirà che era una burla. E che noi abbiamo interpretato male il suo agire. Può Hesse, ma può anche non Hesse, disse Hermann…..