Matera continua ad attirare attori e produttori come posto ideale per nuovi progetti come quelli legati al turismo attraverso il cinema che vedrà protagonista l’attore statunitense Daniel MCVicar della fortunata e longeva serie televisiva Beautiful.

Uno spot pubblicitario che mette insieme il patrimonio turistico di Matera e Monopoli per allargare il fronte promozionale dei due centri alle major cinematografiche statunitensi è questa l’idea di fondo che sarà realizzata dal regista Andrea Mastronardi.

Ad organizzare la visita nella città dei Sassi dell’attore americano e dei manager turistici, con esperienza nel campo cinematografico, Fabio Musolino e Pietro Navarra, il consigliere comunale Nicola Casino che ha guidato il gruppo durante un giro in città alla scoperta delle possibili location dove ambientare questo spot pubblicitario che mette insieme le vocazioni turistiche e cinematografiche delle due città.

Andrea Mastronardi, anch’egli nel gruppo dei sopralluoghi, è autore del video de “La Vacinada”, il recente tormentone musicale di Checco Zalone. “Sarà uno spot che metterà in risalto i due centri – afferma Daniel McVicar- entrambi dotati di grosse peculiarità turistiche. Io sarò il testimonial di questo progetto che mira a far conoscere ulteriormente queste due splendide realtà alle case cinematografiche statunitensi con le quali collaboro. Matera è una città ricca di suggestioni che voglio esaltare insieme al piccolo centro pugliese: li promuoveremo come un unico pacchetto per portare i turisti da Matera a Monopoli e viceversa. Sto pensando di inserire anche un piccolo omaggio all’ultimo 007 girato qui, inserendo una scena che rievochi l’avvincente salto in moto di James Bond dai Sassi in piazza Duomo”. Allo spot sarà affiancata anche un immagine fotografica che metterà insieme le due città e sarà usata in un mega pannello da posizionare all’aeroporto di Bari. “Non appena ho saputo della presenza del noto attore americano in Puglia – afferma Casino- mi sono attivato e ho contattato i due manager Musolino e Navarra, con i quali sono legato da una storica amicizia, per portare qui Daniel. Così è nata questa prima intuizione di unire Monopoli e Matera in uno spot che servirà ad allargare gli orizzonti promozionali della nostra città. Ovviamente questo è solo il primo passo verso una promozione specifica del territorio che coinvolga i produttori americani invitandoli a conoscere Matera per venderla come location originale e irripetibile dove ambientare produzioni cinematografiche”.