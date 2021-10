Vedere nel pomeriggio di oggi in diretta sui canali tv all news quell’attacco squadristico alla sede della CGIL ha provocato una sorta di ritorno ad un passato cupo. Un attacco di frange neofasciste che stanno attizzando ed utilizzando il tema green pass e vaccini per infiltrarsi e capitanare un pezzo di Paese ostico a questi temi. Ne hanno alimentato l’estremizzazione delle posizioni e provano a ricacciare fuori la testa dalle fogne in cui la storia li ha ricacciati.

Ma di fronte ai rigurgiti neofascisti è stata abbassata troppo la guardia e c’è una narrazione corrente che tende ad assecondando l’idea che sia solo floclore. Ma negli ultimi giorni i servizi di Fanpage rilanciati dalla trasmissione TV Piazza pulita e i fatti di questa sera stanno dimostrando che c’è un preciso disegno della galassia neofascista teso ad incistare la classe dirigente di partiti con propri militanti appositamente addestrati allo scopo, collocandoli in gangli vitali delle pubbliche amministrazioni. E di capeggiare masse di scontenti usando la parola “libertà” che è quando di più lontano ci possa essere dal fascismo.

Se non si fosse abbassata la guardia la sede della CGIL non sarebbe stato un obiettivo possibile per queste squadracce, sarebbero stati ricacciati indietro. E che dire del fatto che si sia consentito loro di arrivare quasi a Palazzo Chigi.

Occorre riaffermare e pretendere che i neofascisti vadano perseguiti perchè il fascismo non è un’idea è un reato. Ma soprattutto capire che c’è una pericolosa china che sta prendendo la situazione del Paese in cui stanno prendendo piede pulsioni autoritarie e contro cui serve una risposta culturale e politica alta. Per ricordare quella storia del nostro Paese forse da molti dimenticata.

Ci auguriamo che chi dorme si risvegli di fronte a questa deriva.

Ma ecco un prima reazione di Landini: “L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista“. Inoltre “Alle 10, davanti la sede della Cgil, – aggiunge il leader del sindacato di Corso d’Italia – è convocata d’urgenza l’assemblea generale della Confederazione per decidere tutte le iniziative necessarie“.

I segretari generali delle tre Confederazioni sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri informano che: “Cgil, Cisl e Uil organizzeranno sabato 16 ottobre a Roma, una grande manifestazione nazionale e antifascista per il lavoro e la democrazia“. “L’assalto squadrista alla sede nazionale della Cgil – aggiungono i tre leader sindacali – è un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia. Chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge“.