Latronico punta sulla Comunità Energetica Rinnovabile: un’opportunità concreta per i cittadini

Il Comune di Latronico lancia un progetto ambizioso per la sostenibilità e il risparmio energetico: la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). L’iniziativa sarà illustrata alla cittadinanza in due assemblee pubbliche che si terranno:

• Sabato 29 marzo, alle ore 10:30, presso la Sala consiliare di Latronico centro

• Sabato 29 marzo, alle ore 16:00, presso la palestra della scuola elementare di Agromonte Magnano

L’obiettivo è chiaro: produrre e condividere energia pulita, riducendo i costi delle bollette e contribuendo alla transizione ecologica del territorio. Il Comune metterà a disposizione le proprie superfici per l’installazione di impianti fotovoltaici, e i cittadini potranno aderire alla comunità per usufruire dei benefici economici e ambientali.

Cos’è una Comunità Energetica Rinnovabile e perché è importante?

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono gruppi di cittadini, imprese ed enti locali che collaborano per produrre, consumare e condividere energia da fonti rinnovabili. Grazie a questa innovazione, l’energia generata localmente può essere redistribuita ai membri della comunità, garantendo:

✅ Un risparmio sulle bollette per le famiglie e le imprese aderenti

✅ Un modello di energia sostenibile che riduce le emissioni di CO₂

✅ Minore dipendenza dalle fonti fossili e dal mercato energetico tradizionale

✅ Un’economia locale più forte, con ricadute positive sul territorio

Un’opportunità concreta per i piccoli comuni

Per un territorio come Latronico, investire nell’energia rinnovabile significa valorizzare le proprie risorse naturali e garantire ai cittadini vantaggi concreti. Le CER sono particolarmente vantaggiose per i piccoli comuni, spesso penalizzati dai costi energetici e dalle difficoltà di accesso a infrastrutture moderne. Condividere l’energia a livello locale permette di ottimizzare le risorse e creare un modello di sviluppo sostenibile e partecipativo.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è rendere Latronico un modello di sostenibilità ed efficienza energetica, con la volontà che questa iniziativa sia un’occasione di crescita per tutti, permettendo ai cittadini di risparmiare e di contribuire attivamente alla transizione ecologica.

L’incontro del 29 marzo sarà un’occasione fondamentale per scoprire come funziona la Comunità Energetica e come aderire. La partecipazione di cittadini e imprese sarà decisiva per il successo del progetto e per costruire insieme un futuro più verde, più economico e più indipendente dal punto di vista energetico.