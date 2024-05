Latronico: dalla Regione 9 milione di euro per i Parchi regionali e nazionali

“La Regione Basilicata ha avviato una nuova programmazione comunitaria per proteggere la biodiversità stanziando 9 milioni di euro per i Parchi regionali e nazionali”. Lo ha annunciato l’assessore regionale all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Castelsaraceno ad una iniziativa dal titolo “Il ruolo dei Parchi nazionali nella tutela e nel ripristino degli ecosistemi naturali”. “Tutti i cinque Parchi della regione hanno presentato progetti per un valore di 1.500.000 euro ciascuno, mirati alla tutela di habitat e specie, con misure che includono: creazione e potenziamento dei Centri di Recupero Animali Selvatici e interventi per evitare l’attraversamento stradale degli animali. Si punta anche al ripristino di aree umide e abbeveratoi, al miglioramento dell’accesso alle aree protette , alla realizzazione di strutture per la tutela dei chirotteri e accessibilità per categorie svantaggiate. Inoltre, un ulteriore milione e mezzo di euro sarà dedicato ad una azione di rete tra i 5 Parchi che collaboreranno al fine di creare sinergie e scambi di buone pratiche. I progetti, valutati per la loro coerenza con il PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 – ha concluso Latronico – mirano a preservare il patrimonio naturale della Basilicata, in linea con gli obiettivi europei e gli SDGs 13, 14 e 15 di Agenda 2030”.

