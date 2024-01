Latronico: dal 29 gennaio al via domande per bonus idrico

“La giunta Bardi nella seduta di ieri ha approvato il Regolamento attuativo relativo al bonus idrico grazie al quale a partire dal 29 gennaio sarà possibile inoltrare la richiesta di accesso al contributo che renderà finalmente la bolletta idrica per i lucani più leggera.” È quanto scrive l’Assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico in una nota in cui spiega che: “Le modalità per accedere al contributo sono state impostate per procedere con la massima semplicità e celerità. Basterà infatti compilare un modulo messo a disposizione sul sito internet e nelle sedi di Acquedotto Lucano – in cui l’intestatario dell’utenza idrica dovrà fornire i propri dati, dichiarare di rientrare nei requisiti richiesti ed allegare una copia del documento d’identità. I moduli sono due: uno per utenti diretti (i cittadini titolari di un contratto di fornitura idrica a proprio nome) e il secondo per gli utenti indiretti (quelli che usufruiscono di un contratto di fornitura intestato al condominio). I requisiti per ottenere lo sconto sono tre: avere la residenza in Basilicata, essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo con tariffa per uso domestico residente; appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro. Una volta compilata la domanda, questa potrà essere inviata a mezzo mail, attraverso la posta ordinaria, o recandosi in uno dei 18 sportelli di Acquedotto Lucano Spa. Sarà cura di Acquedotto Lucano contattare l’utente nel caso ci sia qualcosa da integrare o modificare nel modulo compilato. Per tutte le informazioni è attivo il numero verde 800 99 22 92, tasto 3.” “Si tratta -conclude l’assessore- di un ulteriore ed importante passo verso la sostenibilità e l’efficientamento energetico nella nostra regione, iniziato con la legge sul ‘Bonus gas’ del 2022 che determinerà un notevole passo in avanti verso la transizione green del gestore del servizio idrico integrato, con ricadute dirette sul risparmio in bolletta per le famiglie lucane.”

