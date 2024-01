Latorre:”30kmh orari a Matera? Sono d’accordo e spiego perché”

Ne è convinto l’ingegner Nicola Latorre, esperto di sicurezza stradale, ex direttore della Motorizzazione civile, con una esperienza assessorile ai trasporti durante la seconda giunta guidata da Francesco Saverio Acito, durante la quale realizzò ‘’gratis’’ un piano del traffico con tante soluzioni di buon senso, finite nel cassetto delle occasioni mancate… “Leggo tanti commenti sui social, che riguardano la scelta del limite dei 30 chilometri orari- dice Latorre- che mi lasciano perplesso e preferisco non commentare pìù, soprattutto quando non si entra nel merito delle questioni. Le nostre città, Matera compresa, sono antiche perchè hanno strade ,nate per altro tipo di mobilità, quando c’erano carrozze , carretti e cavalli. Strade con una carreggiata limitata, a volte senza marciapiedi. Un tempo non c’erano autobus, che arrivarono nel dopoguerra ( a Matera prima Camerf e poi Casam),nè furgoni, che hanno avuto dimensioni diverse. Erano strade, ripeto, commisurate a quel tipo di mobilità e a quel tipo di frequenze. Matera e altre città si dovettero adattare a un nuovo tipo mobilità, legato alla motorizzazione di massa su due, tre e quattro ruote e alle esigenze anche economiche dell’immediato dopoguerra. Le strade , però, non erano abituate a quel tipo di mobilità . Oggi, cosa accade? Se noi consentiamo velocità eccessive, anche superiori ai 30 kmh, ci accorgiamo che il sistema non può reggere. Alcuni considerano ”minimi” i 50 kmh in città. Valutazione che va bene su una autostrada, per esempio, ma nelle aree urbane, dove avviene la maggior parte degli incidenti, occorre essere cauti.



E per averne un esempio citiamo via delle Beccherie, dove mezzi di diversa dimensione sfrecciano anche a quella velocità, e si avverte la pericolosità di quella percorrenza stando a ridosso delle pareti, visto che lì non ci sono marciapiedi, con rischio per i pedoni di essere investiti. In quel caso abbiamo la percezione della velocità che è elevatissima” .Giusta osservazione con il verificarsi di investimenti o di brusche frenate, da via delle Beccheria a piazza Duomo e ritorno, senza che l’Amministrazione comunale vi abbia posto rimedio…Basterebbe un piccolo semaforo per invitare i conduttori di veicoli, di qualsiasi dimensione, uso e trazione a essere prudenti. Ma finora nulla, nonostante la presenza continua di turisti.

” Procedere a 50 kmh significa 14 metri al secondo , che una persona di altezza media percorre con appena 20 passi – continua Latorre. Matera, e mi riferisco al centro storico, e con la dovuta sperimentazione, potrebbe applicare il limite di velocità dei 30kmh. Sto seguendo le polemiche che sono venute fuori a Bologna , entro i viali, nella zona centrale, e ritengo lì sia possibile. Nella cinta extraurbana è un’altra storia, dove ci sono altre esigenze e condizioni. Per la nostra città sarebbe auspicabile una estensione dell’isola pedonale, ma occorre assicurare ai residenti del centro le alternative per la sosta dei veicoli e per raggiungere abitazioni e attività’’. E qui occorre operare con lungimiranza e buon senso, tenendo conto sia delle esperienze altrui e di osservazioni oggettive, come quelle sull’inquinamento procurato dai veicoli , a motore termico di vecchia classificazione Euro, che procedono a velocità bassa. L’ingegnere insiste sui controlli degli accessi nelle zone a traffico limitato.



’’ Occorrono – aggiunge Latorre- maggiori controlli negli accessi alla stessa, che devono essere continui. E, invece, entrano vari mezzi, anche autocarri molto ingombranti. Quanto alla velocità i sindaci dovrebbero rivolgere una attenzione di ben altro tipo a tutela della sicurezza stradale. Alcuni hanno scelto, di installare sulle strade extraurbane autovelox , nati con l’obiettivo di ridurre gli incidenti ma che hanno procurato anche polemiche sul loro posizionamento poco visibile. Ma l’attenzione va posta all’interno delle città, dove avviene la maggior parte degli incidenti. Sono stati fatti passi avanti rispetto agli anni 90, con i dati sulla mortalità e sulla incidentalità che erano elevati come riportano le statistiche del tempo.Ricordo che in Italia c’erano 9000 morti l’anno. Poi il dato è andato decrescendo perché ci furono tutte una serie di iniziative come l’obbligo delle cinture di sicurezza e del casco, degli anabbaglianti nei centri abitati, la patente a punti, il miglioramento della segnaletica. Ma in realtà- osserva- si è abbassata la guardia su questo tipo di controlli, come accade spesso nel nostro Paese. E’ opportuno essere costanti nelle attività di prevenzione, soprattutto in città. Le multe per divieto di sosta vanno bene, per far rispettare il Codice della strada, a causa di veicoli parcheggiati male su strisce, spazi riservati a disabili ecc. Ma è opportuno insistere con informazione, formazione e prevenzione attraverso controlli continui e, soprattutto, con le campagne di sensibilizzazione che continuano a mancare’’



E poi ci sono i Piani del traffico. In 40 anni Matera ne ha riposti nel cassetto quattro e l’ultimo Pums continua a restare sulla carta con quella ricorrente filiera del ‘’stiamo facendo,faremo e diremo’’ che lascia le cose come stanno. Nicola Latorre punta il dito sulla scarsa conoscenza della realtà locale di quanti si sono cimentati sull’argomento e su piccoli accorgimenti che potrebbero migliorare qualcosa nella viabilità. ‘’ Alcune rotatorie, come quella sulla villa di via Tommaso Stigliani andrebbero riviste per ridurre i punti di conflitto- dichiara l’esperto in sicurezza stradale. Ma ci sono anche soluzioni viarie come quella di via Rocco Scotellaro che vanno riviste per la loro pericolosità. Serve buon senso.



Quanto alla scarsa applicazione dei Piani del traffico- aggiunge Latorre. Una delle cause è che prima di tutto, vengono redatti da persone, e con tutto il rispetto nei loro confronti, che non conoscono consuetudini , abitudini, motivazioni nella mobilità dei cittadini materani. Ma va anche detto che negli ultimi anni è cambiata la domanda sulle mete da raggiungere per gli spostamenti, che in città devono fare i conti anche con un limite oggettivo che è la concentrazione degli orari di ufficio, scuole e con il fatto che a Matera, purtroppo, le strade sono rimaste – soprattutto in centro- quelle di 50 anni fa. L’alternativa dell’uso del mezzo pubblico, in assenza di corsie preferenziali, o di integrazione bus-ferrovia o di mezzi alternativi richiedono scelte coraggiose. E questo dipende dalla politica se ha volontà e lungimiranza per farlo. Matera, poi, ha avuto una impennata della circolazione di mezzi privati e pubblici con il boom del turismo, legato all’anno da capitale europea della cultura. Ma, di fatto, è cambiato poco. Anzi i problemi sono aumentati’’.



Cantieri temporanei a parte, siamo alla telenovela della mancanza di un terminal bus degno di tal nome, pur essendoci l’opportunità di quello delle Fal di Serra Rifusa, ai problemi legati alla soppressione dello spazio di piazza Matteotti- versante via Aldo Moro(in attesa di parte dell’area dell’ex media Torraca) la mancata apertura della biglietteria di via Don Luigi Sturzo ( con i ritardi cronici sul tema della gestione) . Questioni, tra le tante, che continuano a segnare il ‘’nulla di fatto’’ e da ‘’fare’’ di una città che è in forte ritardo con le sfide della mobilità in relazione al turismo. Avanti con rotatorie, dossi artificiali, ma l’uso dei mezzi pubblici, di piste ciclabili, di veicoli non inquinanti in centro rappresentano una costante irrisolta. ‘’ Occorre realizzare cose fattibili – ribadisce Latorre- e riservare maggiore attenzione alle dinamiche della viabilità in centro e al rispetto del codice della strada. Servono campagne, in attesa di trovare alternative a quanto detto sopra. Più informazione a cominciare dalle scuole, con una educazione stradale sempre più rara, tranne poche eccezioni, che potrebbe trovare spazio nell’insegnamento della educazione civica’’. Giriamo la richiesta a ‘’chi di dovere’’ da Roma a Matera.