La copia conservata gelosamente, comprata anni fa, dell’Atlante Celeste di Gian Battista Lacchini e poi il premio che porta il suo nome, attribuitogli nel corso dei lavori del 55° congresso dell’ Unione astrofili italiani -presieduto dal presidente Luca Orrù- e la consueta ‘’lectio magistralis’’ on line sui siti social https://www.youtube.com/watch?v=irBkZV7Imv4 e

Congratulazioni d’obbligo per il ‘nostro’ Giuseppe”Pippo” Bianco che – anche dopo questa onorificenza- continuerà a lavorare ,con la passione di sempre, per una materia e un settore che sono tante parte della sua vita e della ricerca scientifica. Un pizzico di comprensibile commozione e la consapevolezza che i saperi vanno tramandati alle giovani generazioni. Bianco, che ha visto nascere e crescere – con altri- il Centro di geodesia spaziale di Terlecchia ha mosso i primi passi partendo da Matera , studiando con passione e tenendo un ciclo di lezioni (lo ricordiamo) di astronomia al circolo La Scaletta, nel solco della costellazione di un altro illustre predecessore come Vincenzo Caropreso. E da allora Bianco, come responsabile del Centro, ha ‘spaziato’ in tanti progetti dell’Agenzia spaziale italiane nel nostro Paese, in Europa con l’Esa e naturalmente con la Nasa. Progetti di risonanza internazionale passati e operativi anche a Matera, supportati da un curriculum di esperienze, studi e tanta disponibilità, nei ritagli di tempo, per trasferire ai giovani la passione per lo studio della Terra, dei Pianeti, delle stelle. Un pizzico di romanticismo e un nota musicale, Pippo è appassionato di jazz, tanto da portare al ”Centro” con l’Onyx jazz club, era il 21 luglio 2009, Paolo Fresu per i 40 anni dell’allunaggio . Astronomia, jazz e vela…una passione “stellare”, come gli antichi nocchieri, che continua. Complimenti,Pippo, anche a nome di tanti amici che apprezzano la tua professionalità e semplicità.



COSA E’ IL PREMIO«Gian Battista Lacchini»,

Il Premio «Gian Battista Lacchini», istituito nel 1994, è il più importante riconoscimento che l’Unione Astrofili Italiani conferisce ad astronomi e astrofili di fama mondiale che si sono distinti nella divulgazione dell’astronomia.



LA BIOGRAFIA DI BIANCO DAL SITO WWW.GLOBALSCIENCE.IT Giuseppe Bianco, nato a Matera nel 1958, è laureato in Astronomia all’Università di Bologna. Assunto dal CNR/PSN nel 1985, è passato all’ASI nel 1990, con sede di lavoro presso il Centro di Geodesia Spaziale di Matera. È stato, nel corso degli anni, responsabile di diverse unità operative dell’ASI e a più riprese responsabile del Centro ASI di Matera. Attualmente è responsabile dell’Unità Ricerca Spaziale di ASI. A livello internazionale, è stato Presidente di Eurolas, Chairman dell’International Laser Ranging Service per tre mandati, delegato presso l’Agenzia Spaziale Europea, ed è Fellow della International Association of Geodesy.Parallelamente all’attività professionale, ha sempre curato i rapporti con gli appassionati di astronomia, partecipando a numerosi congressi UAI e svolgendo un’intensa attività divulgativa sia con conferenze che organizzando serate osservative pubbliche.